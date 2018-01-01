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Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО

Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО
У луцькій книгарні відбулися Національні читання, які організувало Мистецьке об’єднання «Стендаль».

Цьогоріч національні читання були приурочені 100-річчю незалежності Польщі. Читали роман «Провесна» польського письменника і драматурга Стефана Жеромського, - повідомляє Волинь Online.

Перед початком дійства організатори роздавали вітальні листівки з інформацією про акцію «Національні читання». А на вулиці Лесі Українки протягом двох годин лунала польська мова.

У рамках заходу відвідувачі переглядали уривки з фільму за мотивами книги Стефана Жеромського. А вчителі-полоністи детальніше познайомили гостей дійства з постаттю письменника, його життєписом та творчим шляхом.

«Провесна» — це останній роман польського письменника, опублікований у 1924 році. Твір представляє історію Цезари Барики, який народився та виріс у Баку. Він приїжджає до відновленої після поділів та Першої світової війни Польщі. Стефан Жеромський розвиває історію героя на тлі найважливіших подій у відродженій ІІ Республіці Польща.

До декламації уривків з роману «Провесна» долучилися консули Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку Тереза Хрущ та Адам Мисьліцький.

Крім того, організатори запрошували прочитати уривки усіх охочих. Акцію «Національні читання» активно підтримали студенти-полоністи факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки.

Дійство закінчилося палким обговореннями змісту роману Стефана Жеромського.

Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО
Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО
Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО
Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО
Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО
Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО
Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО


Довідково:

Narodowe czytanie («Національне читання») – це щорічна громадська акція, яку започаткували президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Агата. Акція покликана пропагувати читання художніх творів національної польської літератури, фрагменти яких зачитують публічно в бібліотеках, театрах, виставкових залах, парках, на майданах тощо.


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Теги: Національні читання, Луцьк
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