Польські консули у Луцьку стали декламаторами. ФОТО
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У луцькій книгарні відбулися Національні читання, які організувало Мистецьке об’єднання «Стендаль».
Цьогоріч національні читання були приурочені 100-річчю незалежності Польщі. Читали роман «Провесна» польського письменника і драматурга Стефана Жеромського, - повідомляє Волинь Online.
Перед початком дійства організатори роздавали вітальні листівки з інформацією про акцію «Національні читання». А на вулиці Лесі Українки протягом двох годин лунала польська мова.
У рамках заходу відвідувачі переглядали уривки з фільму за мотивами книги Стефана Жеромського. А вчителі-полоністи детальніше познайомили гостей дійства з постаттю письменника, його життєписом та творчим шляхом.
«Провесна» — це останній роман польського письменника, опублікований у 1924 році. Твір представляє історію Цезари Барики, який народився та виріс у Баку. Він приїжджає до відновленої після поділів та Першої світової війни Польщі. Стефан Жеромський розвиває історію героя на тлі найважливіших подій у відродженій ІІ Республіці Польща.
До декламації уривків з роману «Провесна» долучилися консули Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку Тереза Хрущ та Адам Мисьліцький.
Крім того, організатори запрошували прочитати уривки усіх охочих. Акцію «Національні читання» активно підтримали студенти-полоністи факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки.
Дійство закінчилося палким обговореннями змісту роману Стефана Жеромського.
Довідково:
Narodowe czytanie («Національне читання») – це щорічна громадська акція, яку започаткували президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Агата. Акція покликана пропагувати читання художніх творів національної польської літератури, фрагменти яких зачитують публічно в бібліотеках, театрах, виставкових залах, парках, на майданах тощо.
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Цьогоріч національні читання були приурочені 100-річчю незалежності Польщі. Читали роман «Провесна» польського письменника і драматурга Стефана Жеромського, - повідомляє Волинь Online.
Перед початком дійства організатори роздавали вітальні листівки з інформацією про акцію «Національні читання». А на вулиці Лесі Українки протягом двох годин лунала польська мова.
У рамках заходу відвідувачі переглядали уривки з фільму за мотивами книги Стефана Жеромського. А вчителі-полоністи детальніше познайомили гостей дійства з постаттю письменника, його життєписом та творчим шляхом.
«Провесна» — це останній роман польського письменника, опублікований у 1924 році. Твір представляє історію Цезари Барики, який народився та виріс у Баку. Він приїжджає до відновленої після поділів та Першої світової війни Польщі. Стефан Жеромський розвиває історію героя на тлі найважливіших подій у відродженій ІІ Республіці Польща.
До декламації уривків з роману «Провесна» долучилися консули Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку Тереза Хрущ та Адам Мисьліцький.
Крім того, організатори запрошували прочитати уривки усіх охочих. Акцію «Національні читання» активно підтримали студенти-полоністи факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки.
Дійство закінчилося палким обговореннями змісту роману Стефана Жеромського.
Довідково:
Narodowe czytanie («Національне читання») – це щорічна громадська акція, яку започаткували президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Агата. Акція покликана пропагувати читання художніх творів національної польської літератури, фрагменти яких зачитують публічно в бібліотеках, театрах, виставкових залах, парках, на майданах тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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