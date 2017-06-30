Волинський кікбоксер на фінал вдягнув вишиванку і переміг росіянина

Юрій Зубчук тріумфував на етапі Кубка Європи з кікбоксингу WAKO К-1.



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У чеській столиці Празі проходив етап Кубка Європи з кікбоксингу WAKO К-1. Україну у ваговій категорії до 81 кг представляв ковельчанин, майстер спорту міжнародного класу Юрій Зубчук.



Український кікбоксер провів на турнірі три поєдинки. У фіналі, на який Юрій вийшов у вишиванці, українцю протистояв досвідчений росіянин Олександр Дмитренко.



У поєдинку, який тривав три раунди, Зубчук контролював дії суперника та за рішенням суддів переміг із рахунком 2:1.





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