«Укрпошта» суттєво підвищила тарифи
Сьогодні, 07:11
ПАТ «Укрпошта» із 10 вересня підвищила на 40% тарифи на доставку.
Про це повідомляє Вісник і К.
Підвищення тарифів відбулося відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації. Тарифи на послуги поштового зв’язку підвищуються в два етапи: перший з 10 вересня нинішнього року, другий – з 1 січня 2019 року.
З 10 вересня підвищуються тарифи на пересилання письмової кореспонденції на 40%, зокрема, за доставку непріоритетних листів вагою до 50 г – на 2 гривні.
Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг) – на 3 гривні (з ПДВ), або на 30%, в межах області, на 20% – в межах України.
Другий етап підвищення тарифів на поштові послуги передбачає підвищення тарифів на 14,3% для листів, на 15,3% на посилки без оголошеної цінності (масою до 10 кг) всередині області і на 11,1% – по Україні.
Відзначається, що тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень в рамках послуги «Укрпошта Стандарт» не змінюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Вісник і К.
Підвищення тарифів відбулося відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації. Тарифи на послуги поштового зв’язку підвищуються в два етапи: перший з 10 вересня нинішнього року, другий – з 1 січня 2019 року.
З 10 вересня підвищуються тарифи на пересилання письмової кореспонденції на 40%, зокрема, за доставку непріоритетних листів вагою до 50 г – на 2 гривні.
Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг) – на 3 гривні (з ПДВ), або на 30%, в межах області, на 20% – в межах України.
Другий етап підвищення тарифів на поштові послуги передбачає підвищення тарифів на 14,3% для листів, на 15,3% на посилки без оголошеної цінності (масою до 10 кг) всередині області і на 11,1% – по Україні.
Відзначається, що тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень в рамках послуги «Укрпошта Стандарт» не змінюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Укрпошта» суттєво підвищила тарифи
Сьогодні, 07:11
Школярі нищать новозбудований стадіон у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 05:45
Навчання в автошколах Луцька: де і почім
Сьогодні, 04:50