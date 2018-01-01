«Укрпошта» суттєво підвищила тарифи





Про це повідомляє



Підвищення тарифів відбулося відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації. Тарифи на послуги поштового зв’язку підвищуються в два етапи: перший з 10 вересня нинішнього року, другий – з 1 січня 2019 року.



З 10 вересня підвищуються тарифи на пересилання письмової кореспонденції на 40%, зокрема, за доставку непріоритетних листів вагою до 50 г – на 2 гривні.



Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг) – на 3 гривні (з ПДВ), або на 30%, в межах області, на 20% – в межах України.



Другий етап підвищення тарифів на поштові послуги передбачає підвищення тарифів на 14,3% для листів, на 15,3% на посилки без оголошеної цінності (масою до 10 кг) всередині області і на 11,1% – по Україні.



Відзначається, що тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень в рамках послуги «Укрпошта Стандарт» не змінюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПАТ «Укрпошта» із 10 вересня підвищила на 40% тарифи на доставку.Про це повідомляє Вісник і К Підвищення тарифів відбулося відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації. Тарифи на послуги поштового зв’язку підвищуються в два етапи: перший з 10 вересня нинішнього року, другий – з 1 січня 2019 року.З 10 вересня підвищуються тарифи на пересилання письмової кореспонденції на 40%, зокрема, за доставку непріоритетних листів вагою до 50 г – на 2 гривні.Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг) – на 3 гривні (з ПДВ), або на 30%, в межах області, на 20% – в межах України.Другий етап підвищення тарифів на поштові послуги передбачає підвищення тарифів на 14,3% для листів, на 15,3% на посилки без оголошеної цінності (масою до 10 кг) всередині області і на 11,1% – по Україні.Відзначається, що тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень в рамках послуги «Укрпошта Стандарт» не змінюються.

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