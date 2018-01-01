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На Волині «забудькуватий» депутат втратив 2 тисячі гривень

На Волині «забудькуватий» депутат втратив 2 тисячі гривень
Суд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Нововолинської міськради.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Обранець громади, всупереч Закону України «Про запобігання корупції», не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши земельну ділянку, вартість якої перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.

Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу у 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 350 гривень.


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Теги: прокуратура, суд, Волинь
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