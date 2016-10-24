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Навчання в автошколах Луцька: де і почім

Навчання в автошколах Луцька: де і почім
Навчальний рік в автошколах Луцька не закінчується останнім дзвоником, а триває цілий рік. Нині у місті чимало навчальних закладів, які мають ліцензії для підготовки водіїв різних категорій.

Про це пише Конкурент.

На запит у Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області надали перелік навчальних закладів, що мають чинні акредитації.

Навчання в автошколах Луцька: де і почім
Навчання в автошколах Луцька: де і почім


Умови навчання та вартість приблизно однакові у всіх закладах. Наприклад, для того, щоб підготуватися до екзамену на найпопулярнішу категорію В (легковий автомобіль) доведеться заплатити від 2700 до 5000 гривень за навчання. Середня ж ціна складає 3500-4000 гривень. Однак, додатково доведеться заплатити за витрати на пальне. Тобто, придбати 50-70 літрів бензину в залежності від кількості годин практичного водіння. Термін ж навчання у всіх майже однаковий – від 8 тижнів до 2,5 місяців. Щодо категорії С (вантажівка), то ціна збільшується приблизно на 1000 гривень. Окрім цього доведеться довше очікувати на комплектацію групи.

Обираючи автошколу, зверніть увагу на автомобілі, на яких проводиться навчання та, звичайно, враховуйте відгуки друзів та знайомих. Адже від компетентності та вміння навчати інструктора залежить наш успіх на майбутньому екзамені спочатку в самій автошколі, а потім в Територіальному сервісному центрі.

Перед самим навчанням необхідно пройти медичний огляд. Сама ж послуга складання іспиту та видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального закладу становить 227 гривень.


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Теги: автошкола, Луцьк
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