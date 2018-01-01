Назвали фірму, яка займеться ремонтом поліцейського главку в Луцьку
Сьогодні, 02:56
Завершився тендер на проведення капітального ремонту будівлі Головного упаравління Національної поліції Волині.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Йдеться про адміністративне приміщення вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Відповідно до умов тендеру, опублікованих на сайті публічних закупок «Prozorro», там мають провести утеплення фасадів, а також відремонтувати покрівлю.
Роботи буде виконувати ПП «Житлобуд-1», яке погодилося виконати роботи за 759,68 тисячі гривень.
Строк виконання робіт - до 30 листопада цього року.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Йдеться про адміністративне приміщення вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Відповідно до умов тендеру, опублікованих на сайті публічних закупок «Prozorro», там мають провести утеплення фасадів, а також відремонтувати покрівлю.
Роботи буде виконувати ПП «Житлобуд-1», яке погодилося виконати роботи за 759,68 тисячі гривень.
Строк виконання робіт - до 30 листопада цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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