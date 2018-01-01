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Назвали фірму, яка займеться ремонтом поліцейського главку в Луцьку

Назвали фірму, яка займеться ремонтом поліцейського главку в Луцьку
Завершився тендер на проведення капітального ремонту будівлі Головного упаравління Національної поліції Волині.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Йдеться про адміністративне приміщення вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Відповідно до умов тендеру, опублікованих на сайті публічних закупок «Prozorro», там мають провести утеплення фасадів, а також відремонтувати покрівлю.

Роботи буде виконувати ПП «Житлобуд-1», яке погодилося виконати роботи за 759,68 тисячі гривень.

Строк виконання робіт - до 30 листопада цього року.

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Теги: тендер, Волинь
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