Назвали фірму, яка займеться ремонтом поліцейського главку в Луцьку





Про це повідомляє інтернет-видання



Йдеться про адміністративне приміщення вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Відповідно до умов тендеру, опублікованих на сайті публічних закупок «Prozorro», там мають провести утеплення фасадів, а також відремонтувати покрівлю.



Роботи буде виконувати ПП «Житлобуд-1», яке погодилося виконати роботи за 759,68 тисячі гривень.



Строк виконання робіт - до 30 листопада цього року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершився тендер на проведення капітального ремонту будівлі Головного упаравління Національної поліції Волині.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Йдеться про адміністративне приміщення вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Відповідно до умов тендеру, опублікованих на сайті публічних закупок «Prozorro», там мають провести утеплення фасадів, а також відремонтувати покрівлю.Роботи буде виконувати ПП «Житлобуд-1», яке погодилося виконати роботи за 759,68 тисячі гривень.Строк виконання робіт - до 30 листопада цього року.

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