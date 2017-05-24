В ОДА розповіли подробиці ідеї з ГШР для підтримки атовців на Волині

створити групи швидкого реагування для психологічної підтримки учасників бойових дій на Сході.



Детальніше про ініціативу розповіла директор департаменту соціального захисту населення ОДА Оксана Гобод, - передає



Аби запрацювали ці групи, у регіональну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2019 роки пропонують додати один пункт. Постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства підтримала внесення зміни. Під час сесії обласної ради депутати вирішать, запрацюють групи швидкого реагування в області чи ні.



Якщо так, то діятимуть ці групи по всій області. Кількість залежатиме від потреб. Головний розпорядник коштів – департамент соцзахисту облради.



При департаменті оберуть відповідальних осіб від департаменту соцзахисту, від громадських організацій, психологів. Фактично це будуть добровольці.



«Це будуть люди, які в авральному режимі прийматимуть рішення, як вирішувати проблемні питання. Всі чули про атовця, який хотів вішатись і треба було їхати його рятувати.Аналогічний випадок був біля міської ради, коли хлопчина хотів облитись бензином і спалити себе. Але цих випадків набагато більше. Є чоловіки, які встають о 6 ранку і копають окопи. Питання алкоголю і суїцидальності є, якщо людина відірвана від своїх побратимів і опиняється в тому оточенні, де її не розуміють. Відповідно хтось має зреагувати», – розповіла Оксана Гобод.



За її словами, якщо органи місцевого самоврядування або родина не може впоратись або люди бояться агресії, мусить діяти хтось інший.



«Ініціатива надійшла від атовців – виїхати до людини у період сильного загострення і знайти шляхи вирішення проблеми. Якщо вони приїжджають і бачать, що він в алкогольному сп’янінні, медики його не заберуть без доброї волі», - каже посадовець.



Натомість хлопці зможуть переконати побратима, поїхати з ним у медзаклад, підтримувати його там певний час, допомогти вийти із депресивного чи наркотичного стану.



«Хлопці тікають з медичних закладів, тому у перші дні з ними має хтось бути», – наголошує Оксана Гобод.



Для того, щоб оплатити вартість доїзду до лікарні та мінімальні витрати на харчування членів групи оперативного реагування, згодом затвердять невеликі суми відрядних.



Згодом також запрацює гаряча лінія.



До слова, депутат Людмила Тимощук повідомила, що групи швидкого реагування будуть своєрідною заміною до того часу, як запрацюють центри реабілітації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області хочутьдля психологічної підтримки учасників бойових дій на Сході.Детальніше про ініціативу розповіла директор департаменту соціального захисту населення ОДА, - передає Перший Аби запрацювали ці групи, у регіональну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2019 роки пропонують додати один пункт. Постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства підтримала внесення зміни. Під час сесії обласної ради депутати вирішать, запрацюють групи швидкого реагування в області чи ні.Якщо так, то діятимуть ці групи по всій області. Кількість залежатиме від потреб. Головний розпорядник коштів – департамент соцзахисту облради.При департаменті оберуть відповідальних осіб від департаменту соцзахисту, від громадських організацій, психологів. Фактично це будуть добровольці.«Це будуть люди, які в авральному режимі прийматимуть рішення, як вирішувати проблемні питання. Всі чули про атовця, який хотів вішатись і треба було їхати його рятувати.Аналогічний випадок був біля міської ради, коли хлопчина хотів облитись бензином і спалити себе. Але цих випадків набагато більше. Є чоловіки, які встають о 6 ранку і копають окопи. Питання алкоголю і суїцидальності є, якщо людина відірвана від своїх побратимів і опиняється в тому оточенні, де її не розуміють. Відповідно хтось має зреагувати», – розповіла Оксана Гобод.За її словами, якщо органи місцевого самоврядування або родина не може впоратись або люди бояться агресії, мусить діяти хтось інший.«Ініціатива надійшла від атовців – виїхати до людини у період сильного загострення і знайти шляхи вирішення проблеми. Якщо вони приїжджають і бачать, що він в алкогольному сп’янінні, медики його не заберуть без доброї волі», - каже посадовець.Натомість хлопці зможуть переконати побратима, поїхати з ним у медзаклад, підтримувати його там певний час, допомогти вийти із депресивного чи наркотичного стану.«Хлопці тікають з медичних закладів, тому у перші дні з ними має хтось бути», – наголошує Оксана Гобод.Для того, щоб оплатити вартість доїзду до лікарні та мінімальні витрати на харчування членів групи оперативного реагування, згодом затвердять невеликі суми відрядних.Згодом також запрацює гаряча лінія.До слова, депутат Людмила Тимощук повідомила, що групи швидкого реагування будуть своєрідною заміною до того часу, як запрацюють центри реабілітації.

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