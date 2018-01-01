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Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО

Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО
У Луцьку поблизу РЦ «Промінь» автомобіль злетів з дороги та врізався у рекламний щит ФК «Волинь».

Про це повідомили у спільноті «Свідомість Лучан», що у Facebook.

Зазначають, що ДТП трапилася 10 вересня, близько 23 години.

«Водій не впорався з керуванням виїхав на кільце та врізався в рекламний щит ФК "Волинь"», – йдеться у дописі.
Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО
Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО
Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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