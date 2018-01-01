Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 08:45
У Луцьку поблизу РЦ «Промінь» автомобіль злетів з дороги та врізався у рекламний щит ФК «Волинь».
Про це повідомили у спільноті «Свідомість Лучан», що у Facebook.
Зазначають, що ДТП трапилася 10 вересня, близько 23 години.
«Водій не впорався з керуванням виїхав на кільце та врізався в рекламний щит ФК "Волинь"», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у спільноті «Свідомість Лучан», що у Facebook.
Зазначають, що ДТП трапилася 10 вересня, близько 23 години.
«Водій не впорався з керуванням виїхав на кільце та врізався в рекламний щит ФК "Волинь"», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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