Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО





Про це повідомили у спільноті «Свідомість Лучан», що у Facebook.



Зазначають, що ДТП трапилася 10 вересня, близько 23 години.



«Водій не впорався з керуванням виїхав на кільце та врізався в рекламний щит ФК "Волинь"», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу РЦ «Промінь» автомобіль злетів з дороги та врізався у рекламний щит ФК «Волинь».Про це повідомили у спільноті «Свідомість Лучан», що у Facebook.Зазначають, що ДТП трапилася 10 вересня, близько 23 години.«Водій не впорався з керуванням виїхав на кільце та врізався в рекламний щит ФК "Волинь"», – йдеться у дописі.

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