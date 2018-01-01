Курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:05
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.979, а продаж - 28.327.
Євро при купівлі становить - 32.223, при продажу - 32.998.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.420.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.078, продаж - 7.673.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 32.223, при продажу - 32.998.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.420.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.078, продаж - 7.673.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Лучанин нарікає на бездіяльність дорожників. ФОТО
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:05
Іоана Хрестителя: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:00
Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 08:45