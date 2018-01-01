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У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО

У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого автомобіль Mercedes збив пішохода. У чоловіка – розсічена голова.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Близько 8 години ранку 11 вересня луцькі патрульні отримали повідомлення про автопригоду на вулиці Карпенка-Карого.

Водій Mercedes скоїв наїзд на 48-річного пішохода. Патрульні надали потерпілому домедичну допомогу, у нього була розсічена голова, далі його шпиталізували в міську лікарню.

Більш детальні обставини встановлює слідчо-оперативна група.
У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО
У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО
У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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Коли там буде на перехресті світлофор?
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