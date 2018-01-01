У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 09:20
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого автомобіль Mercedes збив пішохода. У чоловіка – розсічена голова.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Близько 8 години ранку 11 вересня луцькі патрульні отримали повідомлення про автопригоду на вулиці Карпенка-Карого.
Водій Mercedes скоїв наїзд на 48-річного пішохода. Патрульні надали потерпілому домедичну допомогу, у нього була розсічена голова, далі його шпиталізували в міську лікарню.
Більш детальні обставини встановлює слідчо-оперативна група.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Близько 8 години ранку 11 вересня луцькі патрульні отримали повідомлення про автопригоду на вулиці Карпенка-Карого.
Водій Mercedes скоїв наїзд на 48-річного пішохода. Патрульні надали потерпілому домедичну допомогу, у нього була розсічена голова, далі його шпиталізували в міську лікарню.
Більш детальні обставини встановлює слідчо-оперативна група.
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Коментарі 1
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