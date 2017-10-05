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Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО

Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО
До восьми років ув'язнення засудили поплічницю бойовиків..

Про це повідомила прес-служба Служби Безпеки України, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що мешканка міста Чистякове у 2014 році приєдналася до бойовиків терористичної організації “ДНР”. Перебуваючи в складі бандформування вона брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також за завданням ватажків терористів жінка збирала відомості про особовий склад та позиції військової техніки Збройних Сил України в Маріуполі та Волновасі.

Через соціальні мережі поплічниця бойовиків проводила активну антиукраїнську пропаганду та закликала до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Оперативники спецслужби задокументували факти протиправної діяльності.

За матеріалами СБУ Приазовський районний суд Запорізької області визнав поплічницю терористів винною у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі заочно.

Вирок набув законної сили.
Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО
Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО

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Теги: ДНР, суд, СБУ, Україна
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