Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО





Про це повідомила прес-служба Служби Безпеки України, передає



Правоохоронці встановили, що мешканка міста Чистякове у 2014 році приєдналася до бойовиків терористичної організації “ДНР”. Перебуваючи в складі бандформування вона брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також за завданням ватажків терористів жінка збирала відомості про особовий склад та позиції військової техніки Збройних Сил України в Маріуполі та Волновасі.



Через соціальні мережі поплічниця бойовиків проводила активну антиукраїнську пропаганду та закликала до порушення територіальної цілісності нашої держави.



Оперативники спецслужби задокументували факти протиправної діяльності.



За матеріалами СБУ Приазовський районний суд Запорізької області визнав поплічницю терористів винною у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі заочно.



Вирок набув законної сили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До восьми років ув'язнення засудили поплічницю бойовиків..Про це повідомила прес-служба Служби Безпеки України, передає УНН Правоохоронці встановили, що мешканка міста Чистякове у 2014 році приєдналася до бойовиків терористичної організації “ДНР”. Перебуваючи в складі бандформування вона брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також за завданням ватажків терористів жінка збирала відомості про особовий склад та позиції військової техніки Збройних Сил України в Маріуполі та Волновасі.Через соціальні мережі поплічниця бойовиків проводила активну антиукраїнську пропаганду та закликала до порушення територіальної цілісності нашої держави.Оперативники спецслужби задокументували факти протиправної діяльності.За матеріалами СБУ Приазовський районний суд Запорізької області визнав поплічницю терористів винною у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі заочно.Вирок набув законної сили.

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