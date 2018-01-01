вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині за 110 мільйонів збудують нову школу

У селі на Волині за 110 мільйонів збудують нову школу
У селі Башлики Ківерцівського району зведуть нову школу.

Відповідний тендер оголосили на ProZorrо.

Нагадаємо, школа у селі Башлики знаходиться у приміщенні клубу. Однак будівля погано пристосована до навчального процесу – тут взагалі немає спортивного залу, їдальні, а за бібліотеку править комірка без вікон.

Будівництво нової школи передбачає роботи від улаштування основи під фундамент до закупівлі і встановлення обладнання. Також у новому навчальному закладі буде сучасна протипожежна сигналізація.

Завершити усі роботи планують до 2020 року. На будівництво закладу освіти витратять 110,3 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, школа, Башлики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Сьогодні, 11:15
У Ковелі виявили підозрілого чоловіка зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 10:58
У селі на Волині за 110 мільйонів збудують нову школу
Сьогодні, 10:35
Волинянка вирощувала під будинком майже 350 кущів снотворного маку
Сьогодні, 10:33
Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО
Сьогодні, 09:53
Схожі новини
Школяр 8 разів штрикнув ножицями вчительку Школяр 8 разів штрикнув ножицями вчительку
10 вересень, 18:35
У луцькому ліцеї відкриють клас для особливих діток У луцькому ліцеї відкриють клас для особливих діток
28 серпень, 08:58
Коли у школах Луцька продзвенить перший дзвінок Коли у школах Луцька продзвенить перший дзвінок
28 серпень, 08:52
Повідомили, коли луцька школа №27 відкриє свої двері Повідомили, коли луцька школа №27 відкриє свої двері
28 серпень, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Івано-Франківщині – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Сьогодні, 11:15
 0
У Ковелі виявили підозрілого чоловіка зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 10:58
 0
У селі на Волині за 110 мільйонів збудують нову школу
Сьогодні, 10:35
 0
Волинянка вирощувала під будинком майже 350 кущів снотворного маку
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8