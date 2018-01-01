У селі на Волині за 110 мільйонів збудують нову школу





Відповідний тендер оголосили на ProZorrо.



Нагадаємо,



Будівництво нової школи передбачає роботи від улаштування основи під фундамент до закупівлі і встановлення обладнання. Також у новому навчальному закладі буде сучасна протипожежна сигналізація.



Завершити усі роботи планують до 2020 року. На будівництво закладу освіти витратять 110,3 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Башлики Ківерцівського району зведуть нову школу.Відповідний тендер оголосили на ProZorrо.Нагадаємо, школа у селі Башлики знаходиться у приміщенні клубу . Однак будівля погано пристосована до навчального процесу – тут взагалі немає спортивного залу, їдальні, а за бібліотеку править комірка без вікон.Будівництво нової школи передбачає роботи від улаштування основи під фундамент до закупівлі і встановлення обладнання. Також у новому навчальному закладі буде сучасна протипожежна сигналізація.Завершити усі роботи планують до 2020 року. На будівництво закладу освіти витратять 110,3 мільйона гривень.

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