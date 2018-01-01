Волинянка вирощувала під будинком майже 350 кущів снотворного маку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31 серпня, пишуть



Як вдалося встановити під час судового засідання, на початку квітня 2018 року обвинувачена, яка є директоркою будинку культури у селі Білосток, на прибудинковій ділянці за місцем свого проживання посіяла та вирощувала 345 кущів рослин снотворного маку, втім вона не мала на меті їх збувати.



16 липня кущі були виявлені працівниками поліції. Відповідно до висновку експерта, вилучені кущі - це рослини роду снотворного маку і відносяться до тих, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для промислових цілей.



Зазначимо, що між прокурором та обвинувачено була укладена угода про визнання винуватості.



Отож, суд визнав жінку винною та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів, що становить 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Білосток на присадибній ділянці директора місцевого будинку культури виявили 345 кущів снотворного маку.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31 серпня, пишуть Волинські Новини Як вдалося встановити під час судового засідання, на початку квітня 2018 року обвинувачена, яка є директоркою будинку культури у селі Білосток, на прибудинковій ділянці за місцем свого проживання посіяла та вирощувала 345 кущів рослин снотворного маку, втім вона не мала на меті їх збувати.16 липня кущі були виявлені працівниками поліції. Відповідно до висновку експерта, вилучені кущі - це рослини роду снотворного маку і відносяться до тих, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для промислових цілей.Зазначимо, що між прокурором та обвинувачено була укладена угода про визнання винуватості.Отож, суд визнав жінку винною та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів, що становить 1700 гривень.

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