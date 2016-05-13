У Ковелі виявили підозрілого чоловіка зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 10:58
У Ковелі поліцейські виявили небезпечного чоловіка, у якого при собі була старовинна зброя та порох.
Полісмени отримали повідомлення про підозрілу особу 10 вересня, близько 17 години.
На місці події виявили 45-річного жителя Ковельського району, при перевірці якого знайшли предмет, схожий на зброю, а саме, обріз з мисливської зброї та сіру речовину, схожу на порох.
Полісмени також перевірили чоловіка по базі: був судимий за шахрайство.
Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
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Полісмени отримали повідомлення про підозрілу особу 10 вересня, близько 17 години.
На місці події виявили 45-річного жителя Ковельського району, при перевірці якого знайшли предмет, схожий на зброю, а саме, обріз з мисливської зброї та сіру речовину, схожу на порох.
Полісмени також перевірили чоловіка по базі: був судимий за шахрайство.
Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
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