У Ковелі виявили підозрілого чоловіка зі зброєю. ФОТО

У Ковелі поліцейські виявили небезпечного чоловіка, у якого при собі була старовинна зброя та порох.Полісмени отримали повідомлення про підозрілу особу 10 вересня, близько 17 години.На місці події виявили 45-річного жителя Ковельського району, при перевірці якого знайшли предмет, схожий на зброю, а саме, обріз з мисливської зброї та сіру речовину, схожу на порох.Полісмени також перевірили чоловіка по базі: був судимий за шахрайство.Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.