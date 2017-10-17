У Луцьку на місці квіткового ринку почали облаштовувати сквер. ФОТО





Нагадаємо,



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, раніше планували, що роботи завершать до кінця липня, однак вирішили ще й відремонтувати прибудинкові території.



"Ми вирішили, що робити сквер без прибудинкових територій на проспекті Волі 3, 5 та 7 - нелогічно. Тому замовили проект, провели тендери і почали облаштування", - зауважив Крась.



За його словами, у сквері буде нове освітлення, лавочки, дитячий майданчик. До слова, альтанку, яка є на території, зі скверу заберуть.



Загалом на роботи витратять 3,2 мільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі почали облаштовувати сквер, де донедавна розташовувався квітковий ринок.Нагадаємо, наприкінці квітня квітникарі переїхали до філармонії . Там облаштували п'ять стаціонарних контейнерів для торгівлі.Як розповів у коментарідиректор департаменту ЖКГ, раніше планували, що роботи завершать до кінця липня, однак вирішили ще й відремонтувати прибудинкові території."Ми вирішили, що робити сквер без прибудинкових територій на проспекті Волі 3, 5 та 7 - нелогічно. Тому замовили проект, провели тендери і почали облаштування", - зауважив Крась.За його словами, у сквері буде нове освітлення, лавочки, дитячий майданчик. До слова, альтанку, яка є на території, зі скверу заберуть.Загалом на роботи витратять 3,2 мільйона гривень.

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