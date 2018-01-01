На Івано-Франківщині – жахлива аварія. ФОТО





Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Івано-Франківській області, передає



«10 вересня о 10:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Надвірна на вулиці Соборна сталася ДТП», — йдеться у повідомленні.



До місця виклику направлено чергове відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 11 та аварійно-рятувальний автомобіль.



По прибутті до місця події, виявлено що водія «ВАЗу» затисло в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування потерпілого та передали медичним працівникам.



Також до Надвірнянської центральної районної лікарні доправили двох пасажирів та водія автомобіля Audi.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Надвірна Івано-Франківської області зіткнулись ВАЗ та Audi.Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Івано-Франківській області, передає УНН «10 вересня о 10:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Надвірна на вулиці Соборна сталася ДТП», — йдеться у повідомленні.До місця виклику направлено чергове відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 11 та аварійно-рятувальний автомобіль.По прибутті до місця події, виявлено що водія «ВАЗу» затисло в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування потерпілого та передали медичним працівникам.Також до Надвірнянської центральної районної лікарні доправили двох пасажирів та водія автомобіля Audi.

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