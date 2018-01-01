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На Івано-Франківщині – жахлива аварія. ФОТО

На Івано-Франківщині – жахлива аварія. ФОТО
У місті Надвірна Івано-Франківської області зіткнулись ВАЗ та Audi.

Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Івано-Франківській області, передає УНН.

«10 вересня о 10:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Надвірна на вулиці Соборна сталася ДТП», — йдеться у повідомленні.

До місця виклику направлено чергове відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 11 та аварійно-рятувальний автомобіль.

По прибутті до місця події, виявлено що водія «ВАЗу» затисло в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування потерпілого та передали медичним працівникам.

Також до Надвірнянської центральної районної лікарні доправили двох пасажирів та водія автомобіля Audi.
На Івано-Франківщині – жахлива аварія. ФОТО
На Івано-Франківщині – жахлива аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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