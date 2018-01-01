Опублікували світлини «подвійної» веселки на Волині. ФОТО





Світлинами явища поділилася Катерина Оніщук на своїй сторінці у Facebook.



«Яскрава подвійна веселка у Штуні», – пише Катерина.



Жінка процитувала поетесу Галину Маслянку:



«Над золотими куполами

Веселка звисла кольорами

Краси такої не знайдеш...

Подивишся - очей не відведеш».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У небі над селом Штунь Любомльського району з'явилися дві веселки.Світлинами явища поділиласяна своїй сторінці у Facebook.«Яскрава подвійна веселка у Штуні», – пише Катерина.Жінка процитувала поетесу«Над золотими куполамиВеселка звисла кольорамиКраси такої не знайдеш...Подивишся - очей не відведеш».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію