Опублікували світлини «подвійної» веселки на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У небі над селом Штунь Любомльського району з'явилися дві веселки.
Світлинами явища поділилася Катерина Оніщук на своїй сторінці у Facebook.
«Яскрава подвійна веселка у Штуні», – пише Катерина.
Жінка процитувала поетесу Галину Маслянку:
«Над золотими куполами
Веселка звисла кольорами
Краси такої не знайдеш...
Подивишся - очей не відведеш».
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Світлинами явища поділилася Катерина Оніщук на своїй сторінці у Facebook.
«Яскрава подвійна веселка у Штуні», – пише Катерина.
Жінка процитувала поетесу Галину Маслянку:
«Над золотими куполами
Веселка звисла кольорами
Краси такої не знайдеш...
Подивишся - очей не відведеш».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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