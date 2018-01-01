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Опублікували світлини «подвійної» веселки на Волині. ФОТО

Опублікували світлини «подвійної» веселки на Волині. ФОТО
У небі над селом Штунь Любомльського району з'явилися дві веселки.

Світлинами явища поділилася Катерина Оніщук на своїй сторінці у Facebook.

«Яскрава подвійна веселка у Штуні», – пише Катерина.

Жінка процитувала поетесу Галину Маслянку:

«Над золотими куполами
Веселка звисла кольорами
Краси такої не знайдеш...
Подивишся - очей не відведеш».

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Теги: веселка, Волинь, небо, явище
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