Сезон відпусток-2018: скільки і яким транспортом подорожували волиняни*
Сьогодні, 12:17
Волиняни активно подорожували у сезон літніх відпусток. Про це свідчить статистика: тільки залізничних квитків у ПриватБанку придбали понад 35 тисяч.
Завершився сезон літнього відпочинку. Школярі і студенти пішли на навчання, дорослі - на роботу. І усі ще довго будуть ділитися враженнями від відпусток. А статистика продажу квитків свідчить, що вражень у волинян - чимало.
Так, упродовж травня-серпня жителі області придбали у каналах ПриватБанку 35 256 залізничних квитків. Для порівняння: протягом цілого минулого року волиняни придбали у ПриватБанку 75 тисяч залізничних квитків.
Окрім того, з травня по серпень волиняни купили 1092 проїздні документи на автобусні маршрути.
Попри те, що на Волині немає аеропорту, жителі області купували у ПриватБанку також авіаквитки. За чотири місяці відпусткового сезону через канали банку волиняни придбали 469 квитків на літак.
Нагадаємо, що проїздні документи можна придбати у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.
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Завершився сезон літнього відпочинку. Школярі і студенти пішли на навчання, дорослі - на роботу. І усі ще довго будуть ділитися враженнями від відпусток. А статистика продажу квитків свідчить, що вражень у волинян - чимало.
Так, упродовж травня-серпня жителі області придбали у каналах ПриватБанку 35 256 залізничних квитків. Для порівняння: протягом цілого минулого року волиняни придбали у ПриватБанку 75 тисяч залізничних квитків.
Окрім того, з травня по серпень волиняни купили 1092 проїздні документи на автобусні маршрути.
Попри те, що на Волині немає аеропорту, жителі області купували у ПриватБанку також авіаквитки. За чотири місяці відпусткового сезону через канали банку волиняни придбали 469 квитків на літак.
Нагадаємо, що проїздні документи можна придбати у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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