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Сезон відпусток-2018: скільки і яким транспортом подорожували волиняни*

Сезон відпусток-2018: скільки і яким транспортом подорожували волиняни*
Волиняни активно подорожували у сезон літніх відпусток. Про це свідчить статистика: тільки залізничних квитків у ПриватБанку придбали понад 35 тисяч.

Завершився сезон літнього відпочинку. Школярі і студенти пішли на навчання, дорослі - на роботу. І усі ще довго будуть ділитися враженнями від відпусток. А статистика продажу квитків свідчить, що вражень у волинян - чимало.

Так, упродовж травня-серпня жителі області придбали у каналах ПриватБанку 35 256 залізничних квитків. Для порівняння: протягом цілого минулого року волиняни придбали у ПриватБанку 75 тисяч залізничних квитків.

Окрім того, з травня по серпень волиняни купили 1092 проїздні документи на автобусні маршрути.

Попри те, що на Волині немає аеропорту, жителі області купували у ПриватБанку також авіаквитки. За чотири місяці відпусткового сезону через канали банку волиняни придбали 469 квитків на літак.

Нагадаємо, що проїздні документи можна придбати у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.

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Теги: ПриватБанк
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