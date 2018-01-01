Сезон відпусток-2018: скільки і яким транспортом подорожували волиняни*

Волиняни активно подорожували у сезон літніх відпусток. Про це свідчить статистика: тільки залізничних квитків у ПриватБанку придбали понад 35 тисяч.Завершився сезон літнього відпочинку. Школярі і студенти пішли на навчання, дорослі - на роботу. І усі ще довго будуть ділитися враженнями від відпусток. А статистика продажу квитків свідчить, що вражень у волинян - чимало.Так, упродовж травня-серпня жителі області придбали у каналах ПриватБанку 35 256 залізничних квитків. Для порівняння: протягом цілого минулого року волиняни придбали у ПриватБанку 75 тисяч залізничних квитків.Окрім того, з травня по серпень волиняни купили 1092 проїздні документи на автобусні маршрути.Попри те, що на Волині немає аеропорту, жителі області купували у ПриватБанку також авіаквитки. За чотири місяці відпусткового сезону через канали банку волиняни придбали 469 квитків на літак.Нагадаємо, що проїздні документи можна придбати у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.