Лучани у складі збірної вибороли «золото» на змаганнях з волейболу. ФОТО

Лучани, які виступали у складі збірної України, вибороли золоті медалі на змаганнях з волейболу.Чемпіонат з волейболу «Kaman Cup - European Masters Championship Poland 2018» відбувався з 5 по 9 вересня 2018 року в місті Остроленка (Польща), – повідомили у прес-службі департменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.44 команди з 11 країн ( Естонії,України, Болгарії, Італії, Румунії, Латвії, Литви, Росії, Білорусі, Польщі, Молдови та Фінляндії.) боролися за титули чемпіонів Європи у кожній віковій категорії. Жіночі категорії – +35 та +40, а в категоріях чоловіків – +40, +45, +50 та +55.У віковій групі +35 та +40 (жінки) команда з України виборола золото.У віковій групі +50 (чоловіки) виборола золото команда з України, у складі якої були спортсмени з Луцька –та ковельчанин