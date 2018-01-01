Лучани у складі збірної вибороли «золото» на змаганнях з волейболу. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Лучани, які виступали у складі збірної України, вибороли золоті медалі на змаганнях з волейболу.
Чемпіонат з волейболу «Kaman Cup - European Masters Championship Poland 2018» відбувався з 5 по 9 вересня 2018 року в місті Остроленка (Польща), – повідомили у прес-службі департменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
44 команди з 11 країн ( Естонії,України, Болгарії, Італії, Румунії, Латвії, Литви, Росії, Білорусі, Польщі, Молдови та Фінляндії.) боролися за титули чемпіонів Європи у кожній віковій категорії. Жіночі категорії – +35 та +40, а в категоріях чоловіків – +40, +45, +50 та +55.
У віковій групі +35 та +40 (жінки) команда з України виборола золото.
У віковій групі +50 (чоловіки) виборола золото команда з України, у складі якої були спортсмени з Луцька – Рясик Ігор, Осадчук Андрій та ковельчанин Анатолій Шворак.
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Чемпіонат з волейболу «Kaman Cup - European Masters Championship Poland 2018» відбувався з 5 по 9 вересня 2018 року в місті Остроленка (Польща), – повідомили у прес-службі департменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
44 команди з 11 країн ( Естонії,України, Болгарії, Італії, Румунії, Латвії, Литви, Росії, Білорусі, Польщі, Молдови та Фінляндії.) боролися за титули чемпіонів Європи у кожній віковій категорії. Жіночі категорії – +35 та +40, а в категоріях чоловіків – +40, +45, +50 та +55.
У віковій групі +35 та +40 (жінки) команда з України виборола золото.
У віковій групі +50 (чоловіки) виборола золото команда з України, у складі якої були спортсмени з Луцька – Рясик Ігор, Осадчук Андрій та ковельчанин Анатолій Шворак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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