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Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО

Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО
У Запоріжжі через зливу затопило перехрестя проспекту Соборного та вулиці Лермонтова.

Про це пише www.061.ua, передає УНІАН.

Інцидент трапився 10 вересня.

Через негоду автомобілям довелося «перепливати» перехрестя. А людям, щоб вийти з маршруток, довелося стрибати прямо в калюжі.
Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО
Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО

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Теги: злива, погода, Запоріжжя
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