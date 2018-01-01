Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО
Сьогодні, 12:42
У Запоріжжі через зливу затопило перехрестя проспекту Соборного та вулиці Лермонтова.
Про це пише www.061.ua, передає УНІАН.
Інцидент трапився 10 вересня.
Через негоду автомобілям довелося «перепливати» перехрестя. А людям, щоб вийти з маршруток, довелося стрибати прямо в калюжі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише www.061.ua, передає УНІАН.
Інцидент трапився 10 вересня.
Через негоду автомобілям довелося «перепливати» перехрестя. А людям, щоб вийти з маршруток, довелося стрибати прямо в калюжі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО
Сьогодні, 12:42