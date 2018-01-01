Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО





Про це пише www.061.ua, передає



Інцидент трапився 10 вересня.



Через негоду автомобілям довелося «перепливати» перехрестя. А людям, щоб вийти з маршруток, довелося стрибати прямо в калюжі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі через зливу затопило перехрестя проспекту Соборного та вулиці Лермонтова.Про це пише www.061.ua, передає УНІАН Інцидент трапився 10 вересня.Через негоду автомобілям довелося «перепливати» перехрестя. А людям, щоб вийти з маршруток, довелося стрибати прямо в калюжі.

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