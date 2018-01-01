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Бізнес Волині перерахував на потреби місцевих громад понад 2 мільярди гривень

Бізнес Волині перерахував на потреби місцевих громад понад 2 мільярди гривень
За 8 місяців 2018 року платники Волині перерахували до місцевих бюджетів 2473,7 мільйона гривень платежів.

Проти минулого року загальна сума податків, перерахованого у місцеві скарбнички, зросла майже на 26 відсотків, - повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.

За рахунок такого приросту місцеві громади отримали на 509,6 млн грн більше, ніж у січні-серпні 2017 року.

Виконані завдання з основних бюджетоутворюючих платежів місцевих бюджетів - податку на доходи фізичних осіб на 105,3%, єдиного податку на 113,2%, податку на майно на 115,9%.

«Як переконує практика, саме завдяки сумлінним представникам бізнесу, котрі опікуються не лише власними бізнес–проектами, а й дбають про інтереси громади, громада має додаткові кошти для вирішення соціально – економічних питань», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

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Теги: податки, гроші, Волинь, бізнес
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