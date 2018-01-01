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«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
У рамках робочої поїздки на Ковельщину народний депутат України Степан Івахів зустрівся з мешканцями села Любитів та Люблинецької об’єднаної територіальної громади, аби послухати про актуальні проблеми людей та обговорити плани на майбутнє.

Спочатку Степан Івахів вирушив до села Любитів Ковельського району. Воно є центром сільради на чотири села, тут мешкає 2342 людини. Насамперед на зустрічі із мешканцями нардеп зауважив, що приїхав не так звітувати, як поговорити про те, що він ще планує зробити для громади та почути про нагальні місцеві проблеми. Народний обранець коротко розповів про свою роботу в парламенті та те, що вдалося зробити в окрузі.

«Моя позиція в парламенті при голосуванні за ті чи інші проекти незмінна: я є прихильником євроінтеграційних процесів, якими б важкими вони не були. Я бачу майбутнє України в Європейському Союзі, тому підтримую всі законопроекти, які рухають країну в цьому напрямку,” - зауважив народний депутат.

Основним завданням в окрузі Степан Івахів назвав вирішення конкретних проблем громад, тому він і далі активно працюватиме на благо області. А вдається це Івахіву досить непогано: минулоріч депутат залучив 25 млн. грн. державних субвенцій на соціально-економічний розвиток територій округу. А вже цьогоріч вдалося «відстояти» 170 млн. грн. для області, левову частку з яких – 117 млн. грн. знову ж таки спрямують на вирішення конкретних проблем громад 21-го виборчого округу.

«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

Піклується про волинян і благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині»: за минулі роки на різноманітні благодійні проекти вже виділено понад 100 млн. 200 тис. гривень. Більше півмільйона з цих коштів спрямували саме на потреби Любитівської сільської ради.

Народний депутат також зауважив, що чинному парламенту все ж вдалося прийняти низку прогресивних для розвитку країни законів. Зокрема, про децентралізацію влади. Тож у Любитові Степан Івахів поцікавився, чому сільська рада й досі залишається осторонь процесів об’єднання громад.

«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

«Сьогодні на Волині є вже 41 ОТГ. Що це дає? По-перше — додатковий фінансовий ресурс. А це в свою чергу робить голову такої громади більш самостійним у прийнятті рішень: йому вже не треба бути прохачем перед адміністрацією, аби щось зробити на підпорядкованій території», - зауважив Івахів.
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

Для переконливості нардеп навів такий приклад: на всі створені в області ОТГ держава виділила 187 млн. гривень, а якби до процесу об’єднання долучилися всі громади Волині, то до місцевих бюджетів надійшло б ще 1,1 мільярда гривень!
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО


«Тому, прошу вас – об’єднуйтеся, бо це вигідно для вашої громади!, - зауважив Степан Івахів.

Одним із наболілих питань у Любитові є будівництво садочка. Фундамент майбутнього ДНЗ заклали ще у 2011 році, а нині в селі проживає 68 дітей віком від 3 до 6 років. Кошторисна вартість такого об’єкта - понад 22 млн. грн.

«Ми підготували документи, щоб залучити для будівництва дитсадка в Любитові 5 млн. гривень державних коштів. Ми почнемо будівництво цього садочка та закінчимо його - незалежно від того, буду я депутатом, чи ні… Коли я тільки-но починав свою депутатську діяльність, питання шкіл, садочків та ФАПів піднімали у кожному селі. Але, крок за кроком, ми рухалися вперед. І лише за минулий рік за кошти, які мені вдалося залучити на округ, будівельні роботи велись вже на 67-ми таких об’єктах. Тепер черга дійшла і до вас...” - резюмував Степан Івахів.
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

Нардеп також знає про відсутність в Любитові якісного стадіону. Це питання, на його думку, можна вирішити спільними зусиллями держави та громади.
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО


«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

Ще одна проблема – залізничний переїзд біля Любитова. Із зверненням від громади до Степана Івахіва звернулась директорка місцевої школи Віта Чуль:

“Через те, що цей переїзд часто і надовго закривають, були випадки, коли пожежна машина не встигала на виклик, а наш “Шкільний автобус” неодноразово чекав по півгодини перед шлагбаумом. У вранішні години люди не встигають на роботу. Відтак, аби вирішити проблему, треба зробити об’їзну дорогу до Колодяжного. У селі кажуть, що залізничники перекладатимуть колії, тож готові продати вживаний щебінь: з нього можна було б облаштувати перший шар такої дороги...”
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

Степан Івахів зазначив, що є два шляхи вирішення проблеми : або місцеві громади зроблять первинну документацію і візьмуть дорогу на баланс, або ж це має зробити Ковельська РДА.

«Зустрінуся із губернатором, ми це питання обговоримо. Якщо вдасться переконати - добре. Якщо ні, будемо рухатися по проекту комунальної дороги, ” - зазначив Степан Івахів.

Натомість присутній на зустрічі голова Ковельської РДА Віктор Козак подякував нардепу за тісну співпрацю з органами виконавчої влади району та місцевими громадами.

«Кошти сільської ради і районного бюджету мізерні, тож ми можемо щось вагоме зробити лише спільними зусиллями», - мовив посадовець.
Наприкінці зустрічі депутат передав подарунки від фонду “Патіроти Волині” для місцевої бібліотеки та лікарської амбулаторії, а також інформаційний банер для шкільного спортзалу. Минулого року, за сприяння Степана Івахіва, у спортзалі місцевої школи замінили 17 вікон на енергоощадні, тож діти тепер мають змогу займатися в комфортних умовах. Користуючись нагодою, директорка навчального закладу Віта Чуль особисто подякувала за це народному депутату.

Далі Степан Івахів вирушив до селища Люблинець. Воно є центром громади, яка об’єднує 9 населених пунктів, де проживає 6,5 тисяч людей. Громада функціонує вже третій рік та потрохи вчиться вирішувати свої проблеми.

На зустріч із Степаном Івахівим прийшла понад сотня людей. Тут його добре знають, адже тільки минулоріч, завдяки залученим нардепом коштам субвенції на соціально-економічний розвиток, поміняли всі вікна у місцевій школі та садочку. На прохання батьків у ДНЗ вже цього року коштом благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині” зроблено ремонт музичної зали. А за кошти субвенції на розвиток інфраструктури Люблинецької ОТГ утеплять фасад дитсадка.
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

«Хочемо почути відповіді на багато питань, які потрібно врахувати при формуванні місцевих бюджеті, - зауважила очільниця громади Наталія Сіховська. - Представники народного депутата регулярно дзвонять, питають про наші проблеми, цікавляться. От нещодавно ми святкували день громади та день села – і благодійний фонд Степана Петровича традиційно долучився до святкової лотереї. Тому народ вже знав, що будуть розігрувати хороші призи...

За словами посадовиці, вона особисто також неодноразово зверталася до Степана Івахіва з робочими питаннями і завжди отримувала на них відповіді.
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

«Нещодавно я зверталася щодо проекту реконструкції селищного водозабору: це є пріоритетом для нашої громади. Степан Петрович озвучував запит щодо цього питання у Верховній Раді. Сьогодні хотілося б почути, якою він бачить подальшу долю проекту» , - додала Наталія Сіховська.

Депутат із відповідями не забарився. За його словами, над вирішенням даного питання працюють у рамках державної програми «Питна вода».

«Наше завдання: за програмою «Питна вода» виділити 3,4 млн. гривень, яких не вистачає для завершення робіт. Питання на контролі, ми мусимо завершити цей проект, - зауважив Степан Івахів.
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

Найбільше ж питань у Люблинці стосувалося медицини. У громаді поки не знають, де взяти кошти на закупівлю інсуліну для інсулінозалежних.

«Ми домовилися, що на рівні заступника голови ОДА, який опікується медициною, та начальника профільного управління адміністрації зведемо цифри по області, а тоді будемо думати, як це питання вирішити», - мовив нардеп.

Виявилося, що у Люблинецькій громаді на сьогодні ще майже 2 тисячі людей не підписали декларацій із сімейними лікарями. Натомість голова ОТГ зауважила, що сімейні лікарі місцевої амбулаторії вже набрали максимальну кількість пацієнтів. Тож тим, хто не встиг, доведеться підписувати декларацію із медиками Ковельського МТМО.
Щодо освітньої галузі, то у Люблинці треба замінити частину вікон у школі, а фасад закладу - утеплити.

«5,9 млн, гривень для заміни вікон та термомодернізації фасаду Люблинецької школи ми прописали у документах на отримання «соцеконому», - запевнив Степан Івахів. На зустрічі також обговорили та напрацювали алгоритм вирішення питань по ремонту санвузлів у школі та облаштуванню бруківкою території перед навчальним закладом.

«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

Представників громади цікавила і низка питань, які не належать до компетенції народного депутата: виділення ділянок для атовців, підвищення зарплат та пенсій тощо.

«Коли депутат обіцяє все — і високі зарплати, і пенсії, то це називається популізм. Я ж приїхав не агітувати, а послухати вас. І завжди обіцяю лише те, що можу зробити. Як законодавець, я голосую за закони щодо євроінтеграції, за реформи, потрібні країні. Бо розумію, що такою, як раніше — медицина далі бути не може. Так само і освіта... Я казав, що працюватиму максимально корисно для жителів тих територій, які мене делегували в парламент. Тому моє завдання – виконати програму, з якою я та моя команда йшли на вибори. І ми це робимо. Що ж до моєї депутатської зарплати, то я її повністю переказую в свій благодійний фонд, аби за ці кошти вирішувались конкретні проблеми в громадах округу», - зазначив Степан Івахів.

У Люблинці він також подарував від фонду “Патріоти Волині” спортивний інвентар для школи, іграшки для дошкільнят та книги для місцевої бібліотеки.
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО


«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО
«Я приїхав не агітувати, а послухати вас». Як Степан Івахів їздив на Ковельщину. ФОТО

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Теги: Степан Івахів, зустрічі, Любитів, Люблинець, Ковельський район
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