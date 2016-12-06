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Пробиті легені та розбита голова: повідомили про стан вчительки, на яку напав учень

Пробиті легені та розбита голова: повідомили про стан вчительки, на яку напав учень
У результаті нападу учня восьмого класу однієї з київських шкіл на вчительку інформатики її госпіталізували з пораненнями легенів та голови.

Про це з посиланням на медиків повідомляє ТСН.

"Доставили з множинними колото-різаними ранами грудної клітини і забійнойною раною голови. Стан потерпілої стабільний, вона у свідомості", - розповіли у лікарні.

При цьому зазначається, що жінці вже зробили кілька операцій.

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Теги: кримінал, школа, медицина
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