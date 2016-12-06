Пробиті легені та розбита голова: повідомили про стан вчительки, на яку напав учень





Про це з посиланням на медиків повідомляє



"Доставили з множинними колото-різаними ранами грудної клітини і забійнойною раною голови. Стан потерпілої стабільний, вона у свідомості", - розповіли у лікарні.



При цьому зазначається, що жінці вже зробили кілька операцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті нападу учня восьмого класу однієї з київських шкіл на вчительку інформатики її госпіталізували з пораненнями легенів та голови.Про це з посиланням на медиків повідомляє ТСН "Доставили з множинними колото-різаними ранами грудної клітини і забійнойною раною голови. Стан потерпілої стабільний, вона у свідомості", - розповіли у лікарні.При цьому зазначається, що жінці вже зробили кілька операцій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію