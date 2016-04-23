На Волині п'яний та агресивний водій кидався на патрульних. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
У Ковелі затримали нетверезого й агресивного водія.
10 вересня, близько 15 години, патрульні в Ковелі отримали повідомлення, що водій BMW поводиться агресивно та перебуває в стані алкогольного сп’яніння, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Цей автомобіль і водія полісмени зупинили для перевірки.
40-річний чоловік мав всі явні ознаки алкогольного сп’яніння, при спілкуванні поводився нервово й агресивно і навіть намагався втекти.
При затриманні пошкодив нагрудну камеру поліцейського, кинувши її на землю.
Пройти перевірку чоловік відмовився і на місці, і в медзакладі.
Патрульні склали на нього протоколи: за керування в стані сп’яніння, за дрібне хуліганство, за злісну непокору правоохоронцям.
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10 вересня, близько 15 години, патрульні в Ковелі отримали повідомлення, що водій BMW поводиться агресивно та перебуває в стані алкогольного сп’яніння, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Цей автомобіль і водія полісмени зупинили для перевірки.
40-річний чоловік мав всі явні ознаки алкогольного сп’яніння, при спілкуванні поводився нервово й агресивно і навіть намагався втекти.
При затриманні пошкодив нагрудну камеру поліцейського, кинувши її на землю.
Пройти перевірку чоловік відмовився і на місці, і в медзакладі.
Патрульні склали на нього протоколи: за керування в стані сп’яніння, за дрібне хуліганство, за злісну непокору правоохоронцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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