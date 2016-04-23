На Волині п'яний та агресивний водій кидався на патрульних. ВІДЕО

У Ковелі затримали нетверезого й агресивного водія.10 вересня, близько 15 години, патрульні в Ковелі отримали повідомлення, що водій BMW поводиться агресивно та перебуває в стані алкогольного сп’яніння, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Цей автомобіль і водія полісмени зупинили для перевірки.40-річний чоловік мав всі явні ознаки алкогольного сп’яніння, при спілкуванні поводився нервово й агресивно і навіть намагався втекти.При затриманні пошкодив нагрудну камеру поліцейського, кинувши її на землю.Пройти перевірку чоловік відмовився і на місці, і в медзакладі.Патрульні склали на нього протоколи: за керування в стані сп’яніння, за дрібне хуліганство, за злісну непокору правоохоронцям.