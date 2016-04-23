вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яний та агресивний водій кидався на патрульних. ВІДЕО

На Волині п'яний та агресивний водій кидався на патрульних. ВІДЕО
У Ковелі затримали нетверезого й агресивного водія.

10 вересня, близько 15 години, патрульні в Ковелі отримали повідомлення, що водій BMW поводиться агресивно та перебуває в стані алкогольного сп’яніння, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Цей автомобіль і водія полісмени зупинили для перевірки.

40-річний чоловік мав всі явні ознаки алкогольного сп’яніння, при спілкуванні поводився нервово й агресивно і навіть намагався втекти.

При затриманні пошкодив нагрудну камеру поліцейського, кинувши її на землю.

Пройти перевірку чоловік відмовився і на місці, і в медзакладі.

Патрульні склали на нього протоколи: за керування в стані сп’яніння, за дрібне хуліганство, за злісну непокору правоохоронцям.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, авто, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Немовля волинського атовця потребує негайної допомоги
Сьогодні, 14:10
У Луцьку біля церкви знайшли бабусю, яку шукали рідні
Сьогодні, 13:52
На Волині п'яний та агресивний водій кидався на патрульних. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
Пробиті легені та розбита голова: повідомили про стан вчительки, на яку напав учень
Сьогодні, 13:28
У Луцьку люди з інвалідністю майже місяць не можуть вийти з будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Ковелем катався п'янючий чоловік на «Москвичі». ФОТО Ковелем катався п'янючий чоловік на «Москвичі». ФОТО
07 травень, 09:58
П'яний водій забарикадувався в авто та вдавав, що йому погано. ФОТО. ВІДЕО П'яний водій забарикадувався в авто та вдавав, що йому погано. ФОТО. ВІДЕО
03 травень, 11:13
Нічний Луцьк: два евакуйованих автомобілі та п’ятеро п’яних за кермом Нічний Луцьк: два евакуйованих автомобілі та п’ятеро п’яних за кермом
23 квітень, 2016, 12:58
У Луцьку п'яний військовий гасав містом «на бляхах» У Луцьку п'яний військовий гасав містом «на бляхах»
10 вересень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За хабарництво та підробку документів судитимуть волинську посадовицю
Сьогодні, 14:58
 0
2-річна дівчинка вижила після падіння з 10 поверху
Сьогодні, 14:38
 0
У Палиці та Савченка попросили захистити українця, який нібито «зневажив» поляків. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 14:30
 0
Немовля волинського атовця потребує негайної допомоги
Сьогодні, 14:10
 0
У Луцьку біля церкви знайшли бабусю, яку шукали рідні
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8