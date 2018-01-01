Немовля волинського атовця потребує негайної допомоги
Сьогодні, 14:10
У 3-місячного Максима, сина Іллі Строчка з Нововолинська, учасника АТО, виявили два вроджені пороки серця.
Немовля потребує оперативного втручання та подальшої тривалої реабілітації, - пише Буг.
Для цього необхідні чималі кошти, родина просить про допомогу небайдужих.
Максим Строчек народився 3-го червня. У вересні крихітці поставили страшний діагноз: великий вторинний дефект міжпредсердної перегородки та змішаний стеноз легеневої артерії, гіпоплазія правої гілки легеневої артерії НМК ІІ стадії.
Хлопчик потребує дороговартісного лікування, а саме оперативного хірургічного втручання та подальшої тривалої реабілітації.
Наразі немовляті проведено перший етап обстеження у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, де підтверджено виявлення пороків, призначено лікування та подальше обстеження.
За прогнозами лікарів даної клініки шанси на одужання та щасливе життя Максимки – величезні.
Тато хлопчика Ілля Строчек проживав у Нововолинську, та після служби в АТО лишився в Маріуполі. Працює там в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС УКраїни.
Родина просить небайдужих долучитися до спільного збору коштів, оскільки самотужки знайти суму в повному обсязі вона немає змоги.
Фінансову допомогу можна перерахувати за наступними реквізитами:
Одержувач: Строчек Ілля Юрійович, рахунок 29244825509100. Банк одержувача: АТ КБ Приватбанк ЄДРПОУ одержувача: 14360570 МФО 305299
Призначення платежу 5168742716457241 Строчек Ілля Юрійович.
Телефон мами хлопчика 0982244094 (Строчек Яна Володимирівна).
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Немовля потребує оперативного втручання та подальшої тривалої реабілітації, - пише Буг.
Для цього необхідні чималі кошти, родина просить про допомогу небайдужих.
Максим Строчек народився 3-го червня. У вересні крихітці поставили страшний діагноз: великий вторинний дефект міжпредсердної перегородки та змішаний стеноз легеневої артерії, гіпоплазія правої гілки легеневої артерії НМК ІІ стадії.
Хлопчик потребує дороговартісного лікування, а саме оперативного хірургічного втручання та подальшої тривалої реабілітації.
Наразі немовляті проведено перший етап обстеження у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, де підтверджено виявлення пороків, призначено лікування та подальше обстеження.
За прогнозами лікарів даної клініки шанси на одужання та щасливе життя Максимки – величезні.
Тато хлопчика Ілля Строчек проживав у Нововолинську, та після служби в АТО лишився в Маріуполі. Працює там в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС УКраїни.
Родина просить небайдужих долучитися до спільного збору коштів, оскільки самотужки знайти суму в повному обсязі вона немає змоги.
Фінансову допомогу можна перерахувати за наступними реквізитами:
Одержувач: Строчек Ілля Юрійович, рахунок 29244825509100. Банк одержувача: АТ КБ Приватбанк ЄДРПОУ одержувача: 14360570 МФО 305299
Призначення платежу 5168742716457241 Строчек Ілля Юрійович.
Телефон мами хлопчика 0982244094 (Строчек Яна Володимирівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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