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Немовля волинського атовця потребує негайної допомоги

Немовля волинського атовця потребує негайної допомоги
У 3-місячного Максима, сина Іллі Строчка з Нововолинська, учасника АТО, виявили два вроджені пороки серця.

Немовля потребує оперативного втручання та подальшої тривалої реабілітації, - пише Буг.

Для цього необхідні чималі кошти, родина просить про допомогу небайдужих.

Максим Строчек народився 3-го червня. У вересні крихітці поставили страшний діагноз: великий вторинний дефект міжпредсердної перегородки та змішаний стеноз легеневої артерії, гіпоплазія правої гілки легеневої артерії НМК ІІ стадії.

Хлопчик потребує дороговартісного лікування, а саме оперативного хірургічного втручання та подальшої тривалої реабілітації.

Наразі немовляті проведено перший етап обстеження у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, де підтверджено виявлення пороків, призначено лікування та подальше обстеження.

За прогнозами лікарів даної клініки шанси на одужання та щасливе життя Максимки – величезні.

Тато хлопчика Ілля Строчек проживав у Нововолинську, та після служби в АТО лишився в Маріуполі. Працює там в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС УКраїни.

Родина просить небайдужих долучитися до спільного збору коштів, оскільки самотужки знайти суму в повному обсязі вона немає змоги.

Фінансову допомогу можна перерахувати за наступними реквізитами:

Одержувач: Строчек Ілля Юрійович, рахунок 29244825509100. Банк одержувача: АТ КБ Приватбанк ЄДРПОУ одержувача: 14360570 МФО 305299

Призначення платежу 5168742716457241 Строчек Ілля Юрійович.

Телефон мами хлопчика 0982244094 (Строчек Яна Володимирівна).

Немовля волинського атовця потребує негайної допомоги
Немовля волинського атовця потребує негайної допомоги

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Теги: допомога, діти, благодійність
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