У Палиці та Савченка попросили захистити українця, який нібито «зневажив» поляків. ДОКУМЕНТ

Ігоря Палиці та голови Волинської ОДА Олександра Савченка з проханням захистити українця Григорія Купріяновича.



Його, як відомо, поляки звинуватили у зневажанні польського народу під час відзначення річниці трагедії у Сагрині, – пише інтернет-видання



Відповідне звернення 5 вересня холмщаки передали у ОДА.



Йдеться про скандал, який розгорівся 8 липня під час відзначення річниці трагедії у Сагрині.



За інформацією товариства, Купріянович тоді заявив, що православні українці, які там проживали у 40-х роках минулого століття, були вбиті поляками.



"74 роки тому загинули тут громадяни республіки Польща - православні українці, мешканці цієї землі, на якій століттями жили їх предки. Загинули вони від рук інших громадян республіки Польща, тому що розмовляли іншою мовою, ніж більшість, та були іншої віри, ніж інші. Той злочин проти людяності здійснили члени польської підпільної держави", - цитують у листі слова Купріяновича.



Люблінський воєвода Пшемислав Чарнек звинуватив доктора Григорія Купріяновича у зневажанні польського народу та подав заяву у прокуратуру. Воєвода назвав подію у Сагрині провокацією.



Товариство написало лист до Палиці та Савченка, аби ті звернулися у Міністерство закордонних справ України з проханням припинити кримінальне переслідування Купріяновича.



Відзначимо, що трагедія в Сагрині — це акція зі знищення місцевого українського населення польськими бойовиками, що сталася 10 березня 1944 у нині польському селі Сагринь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Члени Волинського обласного громадсько-культурного товариства "Холмщина" звернулися голови Волиньрадита голови Волинської ОДАз проханням захистити українця Григорія Купріяновича.Його, як відомо, поляки звинуватили у зневажанні польського народу під час відзначення річниці трагедії у Сагрині, – пише інтернет-видання Волинь24 Відповідне звернення 5 вересня холмщаки передали у ОДА.Йдеться про скандал, який розгорівся 8 липня під час відзначення річниці трагедії у Сагрині.За інформацією товариства, Купріянович тоді заявив, що православні українці, які там проживали у 40-х роках минулого століття, були вбиті поляками."74 роки тому загинули тут громадяни республіки Польща - православні українці, мешканці цієї землі, на якій століттями жили їх предки. Загинули вони від рук інших громадян республіки Польща, тому що розмовляли іншою мовою, ніж більшість, та були іншої віри, ніж інші. Той злочин проти людяності здійснили члени польської підпільної держави", - цитують у листі слова Купріяновича.Люблінський воєводазвинуватив доктора Григорія Купріяновича у зневажанні польського народу та подав заяву у прокуратуру. Воєвода назвав подію у Сагрині провокацією.Товариство написало лист до Палиці та Савченка, аби ті звернулися у Міністерство закордонних справ України з проханням припинити кримінальне переслідування Купріяновича.Відзначимо, що трагедія в Сагрині — це акція зі знищення місцевого українського населення польськими бойовиками, що сталася 10 березня 1944 у нині польському селі Сагринь.

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