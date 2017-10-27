За хабарництво та підробку документів судитимуть волинську посадовицю
Сьогодні, 14:58
За хабарництво судитимуть волинську посадовицю.
За вимагання та одержання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення судитимуть головного державного інспектора відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та перенесення термінів сплати платежів управління погашення боргу Головного управління Державної фіскальної служби України у Волинській області.
Органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження затриманій 26 жовтня 2017 року податківиці інкриміновано 8 епізодів одержання неправомірної вигоди у сумі 53 тис. грн. за списання із суб’єктів господарювання податкових зобов’язань та заборгованостей, 2 епізоди зловживання владою та службовим становищем та 32 епізоди внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.
Неправомірними діями головного державного інспектора державі завдано збитків на понад 543 тис. грн.
Посадовицю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, й невдовзі вона постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.
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За вимагання та одержання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення судитимуть головного державного інспектора відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та перенесення термінів сплати платежів управління погашення боргу Головного управління Державної фіскальної служби України у Волинській області.
Органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження затриманій 26 жовтня 2017 року податківиці інкриміновано 8 епізодів одержання неправомірної вигоди у сумі 53 тис. грн. за списання із суб’єктів господарювання податкових зобов’язань та заборгованостей, 2 епізоди зловживання владою та службовим становищем та 32 епізоди внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.
Неправомірними діями головного державного інспектора державі завдано збитків на понад 543 тис. грн.
Посадовицю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, й невдовзі вона постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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