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За хабарництво та підробку документів судитимуть волинську посадовицю

За хабарництво та підробку документів судитимуть волинську посадовицю
За хабарництво судитимуть волинську посадовицю.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення судитимуть головного державного інспектора відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та перенесення термінів сплати платежів управління погашення боргу Головного управління Державної фіскальної служби України у Волинській області.

Органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження затриманій 26 жовтня 2017 року податківиці інкриміновано 8 епізодів одержання неправомірної вигоди у сумі 53 тис. грн. за списання із суб’єктів господарювання податкових зобов’язань та заборгованостей, 2 епізоди зловживання владою та службовим становищем та 32 епізоди внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Неправомірними діями головного державного інспектора державі завдано збитків на понад 543 тис. грн.

Посадовицю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, й невдовзі вона постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.

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Теги: хабар, прокуратура, суд, фіскали
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