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Судитимуть розбійників, які напали на оселю двох братів-волинян

Судитимуть розбійників, які напали на оселю двох братів-волинян
На лаву підсудних сядуть уродженці Житомирської області, які напали та пограбували оселю двох волинян.

Уночі 14 червня 2018 року двоє 27-річних молодиків (уродженці селища Любар Любарського району Житомирської області) і їхній не встановлений поки спільник приїхали автомобілем у село та, вдягнувши на голови жіночі колготи, аби приховати обличчя, а на руки – рукавиці, проникли у будинок, в якому проживають 52-річні брати-близнюки, – повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Напавши на потерпілих та зв’язавши їх липкою стрічкою, розбійники били своїх жертв ломиком, руками й ногами, погрожували й приставляли до грудей ніж, вимагаючи розповісти, де в хаті знаходяться гроші та цінні речі.

Обшукавши будинок, літню кухню і гараж, нападники забрали у потерпілих мобільні телефони та втекли.

Невдовзі двох із них – мешканця села Рованці та мешканця села Шепель Луцького району – затримали.

Обох зловмисників обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, й невдовзі вони постануть перед судом.

Третій спільник розбійників перебуває у розшуку, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження.

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Теги: суд, Волинь
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