Знижки для школярів та студентів на кіно у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 15:18
У кінотеатрі Multiplex, що в РЦ «Промінь» на постійній основі діють знижка для школярів та студентів у 2-й тиждень показу. Щочетверга в кінотеатрі виходять фільми у прем’єру і вже з понеділка розпочинається 2-й тиждень показу кіно.
Особливий тариф для дошкільнят/школярів/студентів/пенсіонерів становить мінус 10 грн від стандартної вартості квитка на сеанси і тільки на місця сектору GOOD.
Акція діє на сеанси, які починаються з 12:00 до 22:59.
Детальніша інформація про акцію за посиланням: https://multiplex.ua/ua/promotion/114
Квитки в кіно можна купити на сайті РЦ «Промінь»: promin.lutsk.ua або у касах на 1-му поверсі.
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Особливий тариф для дошкільнят/школярів/студентів/пенсіонерів становить мінус 10 грн від стандартної вартості квитка на сеанси і тільки на місця сектору GOOD.
Акція діє на сеанси, які починаються з 12:00 до 22:59.
Детальніша інформація про акцію за посиланням: https://multiplex.ua/ua/promotion/114
Квитки в кіно можна купити на сайті РЦ «Промінь»: promin.lutsk.ua або у касах на 1-му поверсі.
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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