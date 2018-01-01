Знижки для школярів та студентів на кіно у луцькому «Промені»*

У кінотеатрі Multiplex, що в РЦ «Промінь» на постійній основі діють знижка для школярів та студентів у 2-й тиждень показу. Щочетверга в кінотеатрі виходять фільми у прем’єру і вже з понеділка розпочинається 2-й тиждень показу кіно.Особливий тариф для дошкільнят/школярів/студентів/пенсіонерів становить мінус 10 грн від стандартної вартості квитка на сеанси і тільки на місця сектору GOOD.Акція діє на сеанси, які починаються з 12:00 до 22:59.Детальніша інформація про акцію за посиланням: https://multiplex.ua/ua/promotion/114Квитки в кіно можна купити на сайті РЦ «Промінь»: promin.lutsk.ua або у касах на 1-му поверсі.Довідка: +380 (68) 525 90 09.