У Луцьку два мікрорайони залишаться без гарячої води
Сьогодні, 16:00
У Луцьку 33-ій на 40-ий мікрорайони залишиться без гарячої води на одну добу.
12 вересня котельня на вулиці Карбишева, 2 припиняє свою роботу на одну добу, - повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
У зв'язку з технічною необхідністю проведення робіт на тепломеханічному обладнанні припиняє роботу котельня на вул. Карбишева, 2.
Відтак з 6:00 12 вересня буде припинено послугу подачі гарячої води мешканцям 33-го та 40-го кварталів м. Луцька.
Роботи триматимуть одну добу і вже о 6:00 ранку 13 вересня послугу гарячого водопостачання буде відновлено.
"Необхідність виконання робіт виявили після проведення планових профілактичних робіт з ремонту теплових мереж в міжопалювальний період, а рішення про проведення їх нині ґрунтується на тому, що краще здійснити превентивні заходи в міжопалювальний період, ніж в холодну пору року", - йдеться у повідомленні.
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12 вересня котельня на вулиці Карбишева, 2 припиняє свою роботу на одну добу, - повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
У зв'язку з технічною необхідністю проведення робіт на тепломеханічному обладнанні припиняє роботу котельня на вул. Карбишева, 2.
Відтак з 6:00 12 вересня буде припинено послугу подачі гарячої води мешканцям 33-го та 40-го кварталів м. Луцька.
Роботи триматимуть одну добу і вже о 6:00 ранку 13 вересня послугу гарячого водопостачання буде відновлено.
"Необхідність виконання робіт виявили після проведення планових профілактичних робіт з ремонту теплових мереж в міжопалювальний період, а рішення про проведення їх нині ґрунтується на тому, що краще здійснити превентивні заходи в міжопалювальний період, ніж в холодну пору року", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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