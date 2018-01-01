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У Луцьку два мікрорайони залишаться без гарячої води

У Луцьку два мікрорайони залишаться без гарячої води
У Луцьку 33-ій на 40-ий мікрорайони залишиться без гарячої води на одну добу.

12 вересня котельня на вулиці Карбишева, 2 припиняє свою роботу на одну добу, - повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".

У зв'язку з технічною необхідністю проведення робіт на тепломеханічному обладнанні припиняє роботу котельня на вул. Карбишева, 2.

Відтак з 6:00 12 вересня буде припинено послугу подачі гарячої води мешканцям 33-го та 40-го кварталів м. Луцька.

Роботи триматимуть одну добу і вже о 6:00 ранку 13 вересня послугу гарячого водопостачання буде відновлено.

"Необхідність виконання робіт виявили після проведення планових профілактичних робіт з ремонту теплових мереж в міжопалювальний період, а рішення про проведення їх нині ґрунтується на тому, що краще здійснити превентивні заходи в міжопалювальний період, ніж в холодну пору року", - йдеться у повідомленні.

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Теги: гаряча вода, вода, Луцьк
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