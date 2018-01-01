Дві люльки і «травичка»: на кордоні затримали наркотичну контрабанду

У пункті пропуску "Ягодин" волинські митники спільно з прикордонниками виявили у громадян України скляні люльки для куріння та речовину рослинного походження світло-зеленого кольору.Вона схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб – марихуану, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Пасажир рейсового автобуса сполученням Варшава-Київ приховав дві скляні люльки у боковій кишені дорожньої сумки.Водій іншого транспортного засобу - у використану пачку з-під цигарок в панель приладів авто.В обох випадках контрабанду допоміг виявити службовий пес.Речовини вилучені для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано два повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів за статтями 309 або 305 Кримінального Кодексу України.Санкція статті 309 ККУ – обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років, статті 305 ККУ – позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.