У Києві посеред білого дня стріляли у дівчину. ФОТО
Сьогодні, 16:28
У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській підстрелили 20-річну дівчину.
Про це ТСН.ua повідомили у прес-службі столичної поліції.
Як зазначається, інцидент стався близько 13 години у дворі будинку №52.
За словами хлопця, вони сиділи на лавці, зненацька почули хлопок і побачили, як у дівчини потекла кров із руки. Хлопець викликав швидку та правоохоронців. Медики вже надали постраждалій допомогу, її життю нічого не загрожує.
Попередньо встановлено, що зброя, з якої стріляли, була травматичною.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії, правоохоронці встановлюють хто та звідки стріляв по дівчині.
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Про це ТСН.ua повідомили у прес-службі столичної поліції.
Як зазначається, інцидент стався близько 13 години у дворі будинку №52.
За словами хлопця, вони сиділи на лавці, зненацька почули хлопок і побачили, як у дівчини потекла кров із руки. Хлопець викликав швидку та правоохоронців. Медики вже надали постраждалій допомогу, її життю нічого не загрожує.
Попередньо встановлено, що зброя, з якої стріляли, була травматичною.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії, правоохоронці встановлюють хто та звідки стріляв по дівчині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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