У Києві посеред білого дня стріляли у дівчину. ФОТО





Про це



Як зазначається, інцидент стався близько 13 години у дворі будинку №52.



За словами хлопця, вони сиділи на лавці, зненацька почули хлопок і побачили, як у дівчини потекла кров із руки. Хлопець викликав швидку та правоохоронців. Медики вже надали постраждалій допомогу, її життю нічого не загрожує.



Попередньо встановлено, що зброя, з якої стріляли, була травматичною.



Наразі тривають слідчо-оперативні дії, правоохоронці встановлюють хто та звідки стріляв по дівчині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській підстрелили 20-річну дівчину.Про це ТСН.ua повідомили у прес-службі столичної поліції.Як зазначається, інцидент стався близько 13 години у дворі будинку №52.За словами хлопця, вони сиділи на лавці, зненацька почули хлопок і побачили, як у дівчини потекла кров із руки. Хлопець викликав швидку та правоохоронців. Медики вже надали постраждалій допомогу, її життю нічого не загрожує.Попередньо встановлено, що зброя, з якої стріляли, була травматичною.Наразі тривають слідчо-оперативні дії, правоохоронці встановлюють хто та звідки стріляв по дівчині.

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