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У Києві посеред білого дня стріляли у дівчину. ФОТО

У Києві посеред білого дня стріляли у дівчину. ФОТО
У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській підстрелили 20-річну дівчину.

Про це ТСН.ua повідомили у прес-службі столичної поліції.

Як зазначається, інцидент стався близько 13 години у дворі будинку №52.

За словами хлопця, вони сиділи на лавці, зненацька почули хлопок і побачили, як у дівчини потекла кров із руки. Хлопець викликав швидку та правоохоронців. Медики вже надали постраждалій допомогу, її життю нічого не загрожує.

Попередньо встановлено, що зброя, з якої стріляли, була травматичною.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, правоохоронці встановлюють хто та звідки стріляв по дівчині.

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Теги: стрілянина, Київ, інцидент
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