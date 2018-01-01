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У Луцьку перекриють вулицю через ремонт тепломережі

У Луцьку перекриють вулицю через ремонт тепломережі
У Луцьку перекриють вулиця Потапова. Зазначають, що там проводитимуть ремонт тепломережі.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Перекриття встановлять від вулиці Нестора Бурчака до будинку №14 на вул. Потапова з 08:00 13 вересня 2018 року і до завершення робіт.

Також виконавцю робіт – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» – дорручили встановити необхідні дорожні знаки на період зупинення руху транспорту та відновити благоустрій після виконання ремонтних робіт до 30 листопада.

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Теги: перекриття дороги, Луцьк, Потапова, ремонт
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