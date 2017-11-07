У центрі Володимира через ремонт перекрили рух вулицею
Сьогодні, 16:48
У Володимирі-Волинському тривають ремонтні роботи на вулиці Івана Франка, доїзд повністю перекритий.
Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів скільки ще часу триватимуть роботи та в якому обсязі, - пише Буг.
Зазначимо, що роботи проводить фірма із міста Луцька. Наразі зняли старе дорожнє покриття та замінили бордюри.
Після заміни бордюр постраждав тротуар і мешканці міста скаржаться, що вулицею не можна пройти.
“Буде проведено заміну дорожнього покриття і ремонт зливневої каналізації. Що стосується ремонту тротуарів і відведення води від будинків Івана Франка 4 та 7, поки що на це коштів непередбачено в міському бюджеті. Я надіюся, що відповідні роботи розпочнуться в цьому році, а завершаться в наступному. Зима буде обов’язково з тротуарами, тільки ми подивимося чи їх просто оцим фрезерувальним асфальтом закатають чи буде покладена бруківка”, – розповів Ярослав Матвійчук.
Додамо, що ремонт вулиці Івана Франка проводиться на умовах співфінансування із Державним фондом доріг.
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Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів скільки ще часу триватимуть роботи та в якому обсязі, - пише Буг.
Зазначимо, що роботи проводить фірма із міста Луцька. Наразі зняли старе дорожнє покриття та замінили бордюри.
Після заміни бордюр постраждав тротуар і мешканці міста скаржаться, що вулицею не можна пройти.
“Буде проведено заміну дорожнього покриття і ремонт зливневої каналізації. Що стосується ремонту тротуарів і відведення води від будинків Івана Франка 4 та 7, поки що на це коштів непередбачено в міському бюджеті. Я надіюся, що відповідні роботи розпочнуться в цьому році, а завершаться в наступному. Зима буде обов’язково з тротуарами, тільки ми подивимося чи їх просто оцим фрезерувальним асфальтом закатають чи буде покладена бруківка”, – розповів Ярослав Матвійчук.
Додамо, що ремонт вулиці Івана Франка проводиться на умовах співфінансування із Державним фондом доріг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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