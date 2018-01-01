В яких районах Волині підписали найбільше декларацій з лікарями
Сьогодні, 18:16
Кампанія з вибору сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів триває з квітня 2018 року. Тож кількість українців, які уклали декларацію з лікарем первинної ланки, зростає.
Зокрема, на Волині майже 481 тис. людей вже обрали свого сімейного лікаря, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Станом на 4 вересня декларації з сімейними лікарями уклали 480 тис. 968 краян.
Найвищі показники спостерігаємо у Любешівському (82,2 %), Любомльському (55,3 %) та Шацькому (54,8 %), Рожищенському (53,9 %), Старовижівський (52,3 %), Луцькому (50,8 %), Ратнівському (50,2 %) районах. Натомість серед аутсайдерів – Володимир-Волинський (24,3 %), Локачинський (35,2 %), Турійський райони (37 %).
Відтак, загальний відсоток підписаних декларацій в області становить 46,1.
"Слід зазначити, що це перша подібна кампанія національного рівня. Вибір лікаря відбувається виключно за бажанням пацієнта та не прив’язаний до місця реєстрації громадянина. Обрати лікаря можна в медичному закладі, на якому є позначка «Тут можна обрати свого лікаря»" - йдеться у повідомленні.
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Зокрема, на Волині майже 481 тис. людей вже обрали свого сімейного лікаря, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Станом на 4 вересня декларації з сімейними лікарями уклали 480 тис. 968 краян.
Найвищі показники спостерігаємо у Любешівському (82,2 %), Любомльському (55,3 %) та Шацькому (54,8 %), Рожищенському (53,9 %), Старовижівський (52,3 %), Луцькому (50,8 %), Ратнівському (50,2 %) районах. Натомість серед аутсайдерів – Володимир-Волинський (24,3 %), Локачинський (35,2 %), Турійський райони (37 %).
Відтак, загальний відсоток підписаних декларацій в області становить 46,1.
"Слід зазначити, що це перша подібна кампанія національного рівня. Вибір лікаря відбувається виключно за бажанням пацієнта та не прив’язаний до місця реєстрації громадянина. Обрати лікаря можна в медичному закладі, на якому є позначка «Тут можна обрати свого лікаря»" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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