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Страйк на Волині: гірники знову відмовилися спускатися в шахту

Страйк на Волині: гірники знову відмовилися спускатися в шахту
Гірники шахти №9 «Нововолинська» відмовилися спускатися у копальню.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає власкор «Вголосу».

За його словами, 11 вересня зранку на шахті №9 «Нововолинська» відбулися збори трудового колективу, де голова ППО Незалежної профспілки гірників України Василь Гура детальніше повідомив про перебіг подій на шахті та спроби учорашнього рейдерського захоплення підприємства невідомими людьми у чорному.

«Як згодом з’ясувалося, це були співробітники приватної охоронної фірми, договір з якими уклав гендиректор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк на його особисту охорону», - зауважив Волинець.

Відтак, на зборах гірники вирішили не спускатися сьогодні до копальні, бо погашення заборгованості перед шахтарями не вирішили.

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Теги: шахта, Нововолинськ, протест
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