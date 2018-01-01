Страйк на Волині: гірники знову відмовилися спускатися в шахту





Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає власкор



За його словами, 11 вересня зранку на шахті №9 «Нововолинська» відбулися збори трудового колективу, де голова ППО Незалежної профспілки гірників України Василь Гура детальніше повідомив про перебіг подій на шахті та спроби учорашнього рейдерського захоплення підприємства невідомими людьми у чорному.



«Як згодом з’ясувалося, це були співробітники приватної охоронної фірми, договір з якими уклав гендиректор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк на його особисту охорону», - зауважив Волинець.



Відтак, на зборах гірники вирішили не спускатися сьогодні до копальні, бо погашення заборгованості перед шахтарями не вирішили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гірники шахти №9 «Нововолинська» відмовилися спускатися у копальню.Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, передає власкор «Вголосу» За його словами, 11 вересня зранку на шахті №9 «Нововолинська» відбулися збори трудового колективу, де голова ППО Незалежної профспілки гірників Українидетальніше повідомив про перебіг подій на шахті та спроби учорашнього рейдерського захоплення підприємства невідомими людьми у чорному.«Як згодом з’ясувалося, це були співробітники приватної охоронної фірми, договір з якими уклав гендиректор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк на його особисту охорону», - зауважив Волинець.Відтак, на зборах гірники вирішили не спускатися сьогодні до копальні, бо погашення заборгованості перед шахтарями не вирішили.

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