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Зливи «Луцькводоканалу» смердять через неефективну очистку

Зливи «Луцькводоканалу» смердять через неефективну очистку
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко ініціював обстеження діяльності КП «Луцькводоканал».

"За результатами дослідження встановлено, що значного впливу на якість води в річці Стир завдає КП «Луцькводоканал». Зокрема, зафіксовано 4 випадки високого забруднення води азотом амонійним та іонами марганцю, азоту нітратного та хімічного споживання кисню", - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Також невелике зростання забруднення води спостерігалося з фосфору фосфатів. Відтак, Савченко доручив створити тимчасову робочу групу.

Слід зазначити, що до складу робочої групи входили представники управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Держекоінспекції в області, Головного управління Держпродспоживслужби в області, Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», Луцької міської ради, Волинського обласного управління водного господарства, Волинського обласного центру з гідрометеорології, сектору Держводагентства в області.

Як результат, три служби виявили серйозні порушення діяльності КП «Луцькводоканал» в частині додержання умов, встановлених дозволом на спецвикористання.

Це може свідчити про неефективну очистку стічних вод, що надалі може спричинити погіршення санітарно-епідемічної ситуації в місті.

Тож з метою недопущення в подальшому поширення неприємного запаху на території міста Луцька та Луцького району, причини якого можуть бути стічні води, що скидають з очисних споруд КП «Луцькводоканал», а також попередження надзвичайної ситуації екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, голова облдержадміністрації безпосередньо звернувся до Луцької міської ради з проханням оперативно вжити усі необхідні заходи щодо вирішення даної проблеми пов’язаної з очисними спорудами підприємства.

"Проблема смороду в Луцьку є спільною для всіх нас. Тому будемо й надалі працювати над її вирішенням. Для цього потрібно знайти причини та локалізувати їх", – зазначає Олександр Савченко.

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Теги: сморід, Луцьк, Луцькводоканал
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Коментарі 2
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Це не Луцькводоканал загаджує, а совкове невиховане населення та хитропопі підприєства.
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О млять - прокинулися !!! Вночі у центрі не можна хвіртку відкрити , трупно - фекальний сморід виїдає очі...
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