Зливи «Луцькводоканалу» смердять через неефективну очистку

Голова облдержадміністрації Олександр Савченко ініціював обстеження діяльності КП «Луцькводоканал»."За результатами дослідження встановлено, що значного впливу на якість води в річці Стир завдає КП «Луцькводоканал». Зокрема, зафіксовано 4 випадки високого забруднення води азотом амонійним та іонами марганцю, азоту нітратного та хімічного споживання кисню", - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Також невелике зростання забруднення води спостерігалося з фосфору фосфатів. Відтак, Савченко доручив створити тимчасову робочу групу.Слід зазначити, що до складу робочої групи входили представники управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Держекоінспекції в області, Головного управління Держпродспоживслужби в області, Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», Луцької міської ради, Волинського обласного управління водного господарства, Волинського обласного центру з гідрометеорології, сектору Держводагентства в області.Як результат, три служби виявили серйозні порушення діяльності КП «Луцькводоканал» в частині додержання умов, встановлених дозволом на спецвикористання.Це може свідчити про неефективну очистку стічних вод, що надалі може спричинити погіршення санітарно-епідемічної ситуації в місті.Тож з метою недопущення в подальшому поширення неприємного запаху на території міста Луцька та Луцького району, причини якого можуть бути стічні води, що скидають з очисних споруд КП «Луцькводоканал», а також попередження надзвичайної ситуації екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, голова облдержадміністрації безпосередньо звернувся до Луцької міської ради з проханням оперативно вжити усі необхідні заходи щодо вирішення даної проблеми пов’язаної з очисними спорудами підприємства."Проблема смороду в Луцьку є спільною для всіх нас. Тому будемо й надалі працювати над її вирішенням. Для цього потрібно знайти причини та локалізувати їх", – зазначає Олександр Савченко.