Зливи «Луцькводоканалу» смердять через неефективну очистку
Сьогодні, 18:36
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко ініціював обстеження діяльності КП «Луцькводоканал».
"За результатами дослідження встановлено, що значного впливу на якість води в річці Стир завдає КП «Луцькводоканал». Зокрема, зафіксовано 4 випадки високого забруднення води азотом амонійним та іонами марганцю, азоту нітратного та хімічного споживання кисню", - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Також невелике зростання забруднення води спостерігалося з фосфору фосфатів. Відтак, Савченко доручив створити тимчасову робочу групу.
Слід зазначити, що до складу робочої групи входили представники управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Держекоінспекції в області, Головного управління Держпродспоживслужби в області, Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», Луцької міської ради, Волинського обласного управління водного господарства, Волинського обласного центру з гідрометеорології, сектору Держводагентства в області.
Як результат, три служби виявили серйозні порушення діяльності КП «Луцькводоканал» в частині додержання умов, встановлених дозволом на спецвикористання.
Це може свідчити про неефективну очистку стічних вод, що надалі може спричинити погіршення санітарно-епідемічної ситуації в місті.
Тож з метою недопущення в подальшому поширення неприємного запаху на території міста Луцька та Луцького району, причини якого можуть бути стічні води, що скидають з очисних споруд КП «Луцькводоканал», а також попередження надзвичайної ситуації екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, голова облдержадміністрації безпосередньо звернувся до Луцької міської ради з проханням оперативно вжити усі необхідні заходи щодо вирішення даної проблеми пов’язаної з очисними спорудами підприємства.
"Проблема смороду в Луцьку є спільною для всіх нас. Тому будемо й надалі працювати над її вирішенням. Для цього потрібно знайти причини та локалізувати їх", – зазначає Олександр Савченко.
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"За результатами дослідження встановлено, що значного впливу на якість води в річці Стир завдає КП «Луцькводоканал». Зокрема, зафіксовано 4 випадки високого забруднення води азотом амонійним та іонами марганцю, азоту нітратного та хімічного споживання кисню", - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Також невелике зростання забруднення води спостерігалося з фосфору фосфатів. Відтак, Савченко доручив створити тимчасову робочу групу.
Слід зазначити, що до складу робочої групи входили представники управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Держекоінспекції в області, Головного управління Держпродспоживслужби в області, Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», Луцької міської ради, Волинського обласного управління водного господарства, Волинського обласного центру з гідрометеорології, сектору Держводагентства в області.
Як результат, три служби виявили серйозні порушення діяльності КП «Луцькводоканал» в частині додержання умов, встановлених дозволом на спецвикористання.
Це може свідчити про неефективну очистку стічних вод, що надалі може спричинити погіршення санітарно-епідемічної ситуації в місті.
Тож з метою недопущення в подальшому поширення неприємного запаху на території міста Луцька та Луцького району, причини якого можуть бути стічні води, що скидають з очисних споруд КП «Луцькводоканал», а також попередження надзвичайної ситуації екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, голова облдержадміністрації безпосередньо звернувся до Луцької міської ради з проханням оперативно вжити усі необхідні заходи щодо вирішення даної проблеми пов’язаної з очисними спорудами підприємства.
"Проблема смороду в Луцьку є спільною для всіх нас. Тому будемо й надалі працювати над її вирішенням. Для цього потрібно знайти причини та локалізувати їх", – зазначає Олександр Савченко.
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Коментарі 2
Це не Луцькводоканал загаджує, а совкове невиховане населення та хитропопі підприєства.
О млять - прокинулися !!! Вночі у центрі не можна хвіртку відкрити , трупно - фекальний сморід виїдає очі...
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