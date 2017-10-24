Луцьк може втратити статус обласного центру, – експерт





Про це у інтерв’ю «Валентин Малиновський.



Валентин Малиновський зауважив, що площа Луцька найменша з обласних центрів України, за винятком Ужгороду, в якого удвічі менше населення. Це не дозволяє вести мову про прихід серйозного інвестора чи спорудження нових житлових кварталів.



«Луцьк має найменшу площу серед обласних центрів, не враховуючи Ужгороду. Площа Луцька всього 42 км2. Тоді як Ковель має площу 52 км2, Рівне – 63, Тернопіль – 73, Івано-Франківськ – 80, Чернівці – 153 км2. Я нещодавно порівнював розвиток Луцька і схожого за кількістю населення міста Жешув (Польща). Там проживає 194 тисячі населення, а площа міста 120 км квадратних. А в перспективі вона має ще більше вирости. Місто розвивається. Будуються проспекти, транспортні розв’язки, нові дороги, житлові масиві, бізнес-центри. Тобто відчувається ритм життя міста. А Луцьк не те що не може привести серйозного інвестора. Про нього взагалі мова не йде. Бо якщо прийде такий інвестор, він скаже – дайте мені кілька десятків гектарів для будівництва заводу. А в нас немає вільної землі. У Луцьку навіть будинки споруджуються в місцях, де вони не мали б будуватися. Або це зелені зони, або території руїн чи занедбаних промислових складів. Ми не можемо дозволити собі збудувати нові квартали. Луцьк як регіональний центр дуже програє іншим містам. Якщо не приєднається Прилуцька сільська рада, то це буде катастрофа».



Науковець додав, що місто Луцьк може втратити статус обласного центру, якщо ситуація не зміниться.



«Про це ще рано говорити. Але однозначно ми втрачаємо час. Бо якщо приймуть рішення об’єднувати області, то Луцьк на даному етапі програє конкуренцію Рівному».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через брак території Луцьк у випадку об’єднання областей може втратити статус обласного центру.Про це у інтерв’ю « ВолиньUA » заявив регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі УкраїнкиВалентин Малиновський зауважив, що площа Луцька найменша з обласних центрів України, за винятком Ужгороду, в якого удвічі менше населення. Це не дозволяє вести мову про прихід серйозного інвестора чи спорудження нових житлових кварталів.«Луцьк має найменшу площу серед обласних центрів, не враховуючи Ужгороду. Площа Луцька всього 42 км2. Тоді як Ковель має площу 52 км2, Рівне – 63, Тернопіль – 73, Івано-Франківськ – 80, Чернівці – 153 км2. Я нещодавно порівнював розвиток Луцька і схожого за кількістю населення міста Жешув (Польща). Там проживає 194 тисячі населення, а площа міста 120 км квадратних. А в перспективі вона має ще більше вирости. Місто розвивається. Будуються проспекти, транспортні розв’язки, нові дороги, житлові масиві, бізнес-центри. Тобто відчувається ритм життя міста. А Луцьк не те що не може привести серйозного інвестора. Про нього взагалі мова не йде. Бо якщо прийде такий інвестор, він скаже – дайте мені кілька десятків гектарів для будівництва заводу. А в нас немає вільної землі. У Луцьку навіть будинки споруджуються в місцях, де вони не мали б будуватися. Або це зелені зони, або території руїн чи занедбаних промислових складів. Ми не можемо дозволити собі збудувати нові квартали. Луцьк як регіональний центр дуже програє іншим містам. Якщо не приєднається Прилуцька сільська рада, то це буде катастрофа».Науковець додав, що місто Луцьк може втратити статус обласного центру, якщо ситуація не зміниться.«Про це ще рано говорити. Але однозначно ми втрачаємо час. Бо якщо приймуть рішення об’єднувати області, то Луцьк на даному етапі програє конкуренцію Рівному».

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