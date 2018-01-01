Знижувала оцінки та кричала на дітей: що відомо про вчительку, яку ножицями штрикнув школяр

Учень 8 класу школи №94 у Печерському районі Києва кинув у вчительку стільцем і ударив її ножицями.Інцидент мав місце у понеділок, 10 вересня, на уроці інформатики, - повідомляє ВВС Україна.Заступник директора школиповідомила ВВС News Україна, що це сталося під час уроку, після контрольної роботи.За її словами, учень не впорався із завданням й отримав "мінус" від вчительки, після чого і напав на неї.Вчительку інформатики госпіталізували з травмами голови та різаними ранами тіла.У лікарні ВВС News Україна повідомили, що постраждалу прооперували, її стан оцінюють як тяжкий, але стабільний. Медики сподіваються виписати вчительку додому під нагляд лікаря наступного тижня.За повідомленням прокуратури Києва, сам учень також у лікарні. Заступник директора повідомила, що в день події за хлопцем приїхала мати.До цього хлопець не мав проблем з поведінкою в цій школі.Заступник директора підкреслила, що постраждала вчителька працює в школі більше ніж 20 років і є "чудовим спеціалістом вищої категорії".На запитання, чи були скарги учнів та батьків на цю вчительку, заступник директора сказала, що "час від часу на кожного вчителя скаржаться".Мати колишньої учениці даної школи повідомила ВВС News Україна, що вчителька часто кричала на дітей під час уроків, вихоплювала речі у них з рук та "занижувала оцінки, коли зависав компьютер".Вона відзначила, що про випадки фізичного насилля з боку вчительки їй не відомо.Мати учениці додала, що писала скаргу на вчительку на ім'я директора, проте наслідків ця скарга не мала.За її словами, вчительці більше 60 років, а тому батьки сумнівались щодо того, на якому рівні вона може викладати таку дисципліну як "інформатика".Правоохоронці опитують свідків події та проводять інші слідчі дії.Поліція трактує інцидент як "умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень", проте через вік до учня за рішенням суду можуть застосовувати тільки виховні заходи.У рамках розслідування планується проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.Також хочуть провести імунологічну, молекулярно-генетичну та медико-криміналістичну експертизи.