З'явилися перші фото з весілля відомої луцької режисерки
Сьогодні, 19:25
Відома луцька режисерка Вікторія Поліщук показала перші світлини зі свого весілля.
Знімками вона поділилася у своєму профілі в Instagram.
Нагадаємо, пара узаконила стосунки 8 вересня. Режисерка поділилася знімком із весільними обручками та свідоцтвами про рестрацію шлюбу, а також виклала фото із своїм вже законним чоловіком.
"Ну всьо, уже "Федчук", - підписла знімок Вікторія.
Нагадаємо, про заручини Поліщук стало відомо у липні цього року - тоді телеведуча Галина Падалко у мережі розповіла про те, що режисерці зробив пропозицію її коханий.
Цього разу Вікторія оприлюднила кілька фотографій з гостями, а також знімком бекстейджу з весільної фотосесії.
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Знімками вона поділилася у своєму профілі в Instagram.
Нагадаємо, пара узаконила стосунки 8 вересня. Режисерка поділилася знімком із весільними обручками та свідоцтвами про рестрацію шлюбу, а також виклала фото із своїм вже законним чоловіком.
"Ну всьо, уже "Федчук", - підписла знімок Вікторія.
Нагадаємо, про заручини Поліщук стало відомо у липні цього року - тоді телеведуча Галина Падалко у мережі розповіла про те, що режисерці зробив пропозицію її коханий.
Цього разу Вікторія оприлюднила кілька фотографій з гостями, а також знімком бекстейджу з весільної фотосесії.
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