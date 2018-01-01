Лучанам розповіли про тонкощі конкурсу «Бюджет участі»





Нині ж, ті хто пропустив захід, можуть переглянути відео, надихнутися ідеями і корисними порадами та також долучитися до групи активістів, які прагнуть змінити Луцьк, - повідомляє



Ролик опублікували на каналі Громадянського Руху «СВІДОМІ», який і був організатором відкритої дискусії «ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ: СТАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЗМІН!», що відбулася 28 серпня.



«Які можливості відкриває перед мешканцями Луцька та яку користь несе «Бюджет участі», чому варто подавати свої проекти? Переглянувши відео, ви зможете отримати відповіді на ці питання з перших уст!» – запевнили на Facebook-сторінці руху.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до початку конкурсу «Бюджет участі» лучанам розповіли тонкощі подавання власних проектів, гроші на реалізацію яких йтимуть з міського бюджету.Нині ж, ті хто пропустив захід, можуть переглянути відео, надихнутися ідеями і корисними порадами та також долучитися до групи активістів, які прагнуть змінити Луцьк, - повідомляє Конкурент Ролик опублікували на каналі Громадянського Руху «СВІДОМІ», який і був організатором відкритої дискусії «ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ: СТАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЗМІН!», що відбулася 28 серпня.«Які можливості відкриває перед мешканцями Луцька та яку користь несе «Бюджет участі», чому варто подавати свої проекти? Переглянувши відео, ви зможете отримати відповіді на ці питання з перших уст!» – запевнили на Facebook-сторінці руху.

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