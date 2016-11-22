У волинській школі через смерть дитини – службове розслідування. ВІДЕО

У школі в селі П’ятидні на Волині, де під час уроку померла першокласниця, проведуть службове розслідування.Про це йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у Facebook.За розпорядженням Устилузького міського голови у школі села П'ятидні, де померла 6-річна учениця, призначили комісію, яка проводитиме службове розслідування. ЇЇ очолила заступник Устилузького міського голови, до складу також входять працівники школи та облдержадміністрації.Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях. Згодомта те, що дівчинка померла фактично у, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик. У поліції розповіли, що дівчинка померла через7 вересня у селі Хрипаличі.