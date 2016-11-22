У волинській школі через смерть дитини – службове розслідування. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
У школі в селі П’ятидні на Волині, де під час уроку померла першокласниця, проведуть службове розслідування.
Про це йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у Facebook.
За розпорядженням Устилузького міського голови у школі села П'ятидні, де померла 6-річна учениця, призначили комісію, яка проводитиме службове розслідування. ЇЇ очолила заступник Устилузького міського голови Світлана Дубицька, до складу також входять працівники школи та облдержадміністрації.
Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.
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Про це йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у Facebook.
За розпорядженням Устилузького міського голови у школі села П'ятидні, де померла 6-річна учениця, призначили комісію, яка проводитиме службове розслідування. ЇЇ очолила заступник Устилузького міського голови Світлана Дубицька, до складу також входять працівники школи та облдержадміністрації.
Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.
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