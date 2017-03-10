Волинський священик видав фотобуклет про утвердження віри

Петро Кубінський доклав чимало духовних і фізичних сил, аби дослідити свій родовід до одинадцятого коліна, про що детально описав у двох книгах.



Про це пише



Знають отця Петра і як автора кількох брошур про храми Прибужжя. А нещодавно рідні, друзі, прихильники творчого таланту бужанського пастора мали нагоду привітати його з випуском фотобуклета.



Петро Кубінський зобразив 56 - річний відрізок часу - з усіма його непростими перипетіями, утвердженням віри на теренах Рожищенського, Луцького та Іваничівського району, де доводилося служити.



Крізь призму власного мирського і духовного життя Петро Кубінський зобразив 56 - річний відрізок часу - з усіма його непростими перипетіями, утвердженням віри на теренах Рожищенського, Луцького та Іваничівського району, де доводилося служити. Також вміло описав, якими зусиллями його земляки зводили нові церкви та каплички, які зараз слугують і слугуватимуть духовними оберегами не одному поколінню прибужан.



На презентації учасники урочистості, вітаючи священика з виходом його ще одного дослідницького дітища, бажали йому нових творчих знахідок та вірного служіння Богові та пастві ще багато років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Настоятель храму Архистратига Михаїла села Бужанка Іваничівського району протоієрейдоклав чимало духовних і фізичних сил, аби дослідити свій родовід до одинадцятого коліна, про що детально описав у двох книгах.Про це пише Волинь-нова Знають отця Петра і як автора кількох брошур про храми Прибужжя. А нещодавно рідні, друзі, прихильники творчого таланту бужанського пастора мали нагоду привітати його з випуском фотобуклета.Петро Кубінський зобразив 56 - річний відрізок часу - з усіма його непростими перипетіями, утвердженням віри на теренах Рожищенського, Луцького та Іваничівського району, де доводилося служити.Крізь призму власного мирського і духовного життя Петро Кубінський зобразив 56 - річний відрізок часу - з усіма його непростими перипетіями, утвердженням віри на теренах Рожищенського, Луцького та Іваничівського району, де доводилося служити. Також вміло описав, якими зусиллями його земляки зводили нові церкви та каплички, які зараз слугують і слугуватимуть духовними оберегами не одному поколінню прибужан.На презентації учасники урочистості, вітаючи священика з виходом його ще одного дослідницького дітища, бажали йому нових творчих знахідок та вірного служіння Богові та пастві ще багато років.

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