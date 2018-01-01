Волинянка пройшла у шоу «Модель ХL»
Сьогодні, 01:00
18-річна дівчина Катерина з Ковеля пройшла у шоу «Модель ХL» на телеканалі 1+1.
Перший випуск другого сезону шоу показали в ефірі телеканалу у вівторок, 11 вересня, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
18-річна Катерина розповіла, що родом з Ковеля. У рідному місті вона викладає сучасні танці і навіть продемонструвала свої уміння суддям.
Також вона розповіла журі, як її свого часу образив колишній керівник.
«Він сказав: «Ця жирна свиня задовольняє себе за рахунок дітей», - сказала Катерина і розплакалась.
Судді відзначили красу дівчини. Зокрема дизайнер Андре Тан зауважив, що у неї – струнке обличчя, на яке зараз є попит в світі моди. При цьому чоловік сказав, що для моделі Катерина трохи занизька.
Та більшість суддів таки проголосували за те, щоб взяти дівчину. Тож вона пройшла у наступний тур.
Модель XL — українське реаліті-шоу. Учасницями проекту стають жінки, які мріють стати моделями категорії plus-size. Вони повинні пройти ряд випробувань, зокрема позувати перед камерами і численними глядачами, дефілювати на подіумі, з'являтися в різних образах і ефектно представляти себе.
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Перший випуск другого сезону шоу показали в ефірі телеканалу у вівторок, 11 вересня, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
18-річна Катерина розповіла, що родом з Ковеля. У рідному місті вона викладає сучасні танці і навіть продемонструвала свої уміння суддям.
Також вона розповіла журі, як її свого часу образив колишній керівник.
«Він сказав: «Ця жирна свиня задовольняє себе за рахунок дітей», - сказала Катерина і розплакалась.
Судді відзначили красу дівчини. Зокрема дизайнер Андре Тан зауважив, що у неї – струнке обличчя, на яке зараз є попит в світі моди. При цьому чоловік сказав, що для моделі Катерина трохи занизька.
Та більшість суддів таки проголосували за те, щоб взяти дівчину. Тож вона пройшла у наступний тур.
Модель XL — українське реаліті-шоу. Учасницями проекту стають жінки, які мріють стати моделями категорії plus-size. Вони повинні пройти ряд випробувань, зокрема позувати перед камерами і численними глядачами, дефілювати на подіумі, з'являтися в різних образах і ефектно представляти себе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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