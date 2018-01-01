Волинянка пройшла у шоу «Модель ХL»

Катерина з Ковеля пройшла у шоу «Модель ХL» на телеканалі 1+1.



Перший випуск другого сезону шоу показали в ефірі телеканалу у вівторок, 11 вересня, - повідомляє інтернет-видання



18-річна Катерина розповіла, що родом з Ковеля. У рідному місті вона викладає сучасні танці і навіть продемонструвала свої уміння суддям.



Також вона розповіла журі, як її свого часу образив колишній керівник.



«Він сказав: «Ця жирна свиня задовольняє себе за рахунок дітей», - сказала Катерина і розплакалась.



Судді відзначили красу дівчини. Зокрема дизайнер Андре Тан зауважив, що у неї – струнке обличчя, на яке зараз є попит в світі моди. При цьому чоловік сказав, що для моделі Катерина трохи занизька.



Та більшість суддів таки проголосували за те, щоб взяти дівчину. Тож вона пройшла у наступний тур.



Модель XL — українське реаліті-шоу. Учасницями проекту стають жінки, які мріють стати моделями категорії plus-size. Вони повинні пройти ряд випробувань, зокрема позувати перед камерами і численними глядачами, дефілювати на подіумі, з'являтися в різних образах і ефектно представляти себе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-річна дівчиназ Ковеля пройшла у шоу «Модель ХL» на телеканалі 1+1.Перший випуск другого сезону шоу показали в ефірі телеканалу у вівторок, 11 вересня, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 18-річна Катерина розповіла, що родом з Ковеля. У рідному місті вона викладає сучасні танці і навіть продемонструвала свої уміння суддям.Також вона розповіла журі, як її свого часу образив колишній керівник.«Він сказав: «Ця жирна свиня задовольняє себе за рахунок дітей», - сказала Катерина і розплакалась.Судді відзначили красу дівчини. Зокрема дизайнерзауважив, що у неї – струнке обличчя, на яке зараз є попит в світі моди. При цьому чоловік сказав, що для моделі Катерина трохи занизька.Та більшість суддів таки проголосували за те, щоб взяти дівчину. Тож вона пройшла у наступний тур.Модель XL — українське реаліті-шоу. Учасницями проекту стають жінки, які мріють стати моделями категорії plus-size. Вони повинні пройти ряд випробувань, зокрема позувати перед камерами і численними глядачами, дефілювати на подіумі, з'являтися в різних образах і ефектно представляти себе.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію