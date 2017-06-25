Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Сьогодні, 08:13
У Луцьку відбувся масштабний турнір із парламентських дебатів «Волинська толока». Перемогла на змаганнях харківська команда.
Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на організаторів.
Переможцями турніру стала команда «Moral Kombat» (Радислав Ткаченко та Андрій Касьяненко) із Харкова. Звання топ-спікера дебатного турніру виборов Радислав Ткаченко.
Серед тем – гендер, героїзація заручників і багато інших.
Найкращим суддею по праву став лучанин Антон Євтушок, адже саме він приклав максимум зусиль для того, аби толока пройшла якомога комфортніше для кожного.
До фіналу увійшли три команди:
«Аркан» Борис Пікалов та Юхимчук Артем (Київ/Луцьк)
«Харм» Роман Бобрівник та Анна Козлюк (Луцьк)
«NLU A» Угрин Святослав та Інна Кучер (Львів)
До десятки найкращих спікерів турніру увійшли четверо лучан: Артем Юхимчук, Роман Бобрівник, Анна Козлюк та Ярослав Вовчок.
Організаторами виступили Волинський осередок ВМГО «Федерація дебатів України» та Волинська обласна наукова бібліотека імені Олени Пчілки.
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Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на організаторів.
Переможцями турніру стала команда «Moral Kombat» (Радислав Ткаченко та Андрій Касьяненко) із Харкова. Звання топ-спікера дебатного турніру виборов Радислав Ткаченко.
Серед тем – гендер, героїзація заручників і багато інших.
Найкращим суддею по праву став лучанин Антон Євтушок, адже саме він приклав максимум зусиль для того, аби толока пройшла якомога комфортніше для кожного.
До фіналу увійшли три команди:
«Аркан» Борис Пікалов та Юхимчук Артем (Київ/Луцьк)
«Харм» Роман Бобрівник та Анна Козлюк (Луцьк)
«NLU A» Угрин Святослав та Інна Кучер (Львів)
До десятки найкращих спікерів турніру увійшли четверо лучан: Артем Юхимчук, Роман Бобрівник, Анна Козлюк та Ярослав Вовчок.
Організаторами виступили Волинський осередок ВМГО «Федерація дебатів України» та Волинська обласна наукова бібліотека імені Олени Пчілки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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