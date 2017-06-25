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Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО

Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
У Луцьку відбувся масштабний турнір із парламентських дебатів «Волинська толока». Перемогла на змаганнях харківська команда.

Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на організаторів.

Переможцями турніру стала команда «Moral Kombat» (Радислав Ткаченко та Андрій Касьяненко) із Харкова. Звання топ-спікера дебатного турніру виборов Радислав Ткаченко.

Серед тем – гендер, героїзація заручників і багато інших.

Найкращим суддею по праву став лучанин Антон Євтушок, адже саме він приклав максимум зусиль для того, аби толока пройшла якомога комфортніше для кожного.

До фіналу увійшли три команди:

«Аркан» Борис Пікалов та Юхимчук Артем (Київ/Луцьк)

«Харм» Роман Бобрівник та Анна Козлюк (Луцьк)

«NLU A» Угрин Святослав та Інна Кучер (Львів)

До десятки найкращих спікерів турніру увійшли четверо лучан: Артем Юхимчук, Роман Бобрівник, Анна Козлюк та Ярослав Вовчок.

Організаторами виступили Волинський осередок ВМГО «Федерація дебатів України» та Волинська обласна наукова бібліотека імені Олени Пчілки.

Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО

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Теги: дебати, Луцьк
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