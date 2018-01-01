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Три волинські водосховища хочуть перетворити у заповідники

Три волинські водосховища хочуть перетворити у заповідники
Три державні водосховища в Ковельському та Камінь-Каширському районах хочуть включити до природно-заповідного фонду області.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 11 вересня, - повідомляє прес-служба облради.

В облраді стверджують, що це необхідно зробити, аби унеможливити порушення.

Мовляв, попередньо зловмисники у водойми запускали рибу, аби «покращити умови її розведення».

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Теги: водойми, Волинь
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