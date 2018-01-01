Три волинські водосховища хочуть перетворити у заповідники





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 11 вересня, - повідомляє прес-служба облради.



В облраді стверджують, що це необхідно зробити, аби унеможливити порушення.



Мовляв, попередньо зловмисники у водойми запускали рибу, аби «покращити умови її розведення».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три державні водосховища в Ковельському та Камінь-Каширському районах хочуть включити до природно-заповідного фонду області.Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 11 вересня, - повідомляє прес-служба облради.В облраді стверджують, що це необхідно зробити, аби унеможливити порушення.Мовляв, попередньо зловмисники у водойми запускали рибу, аби «покращити умови її розведення».

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