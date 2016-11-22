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Освітяни назвали нереальною вимогу прокуратури Волині. ВІДЕО

Освітяни назвали нереальною вимогу прокуратури Волині. ВІДЕО
Повторно провести медичні огляди усіх школярів Волинської області – завдання із розряду нереальних.

Про це повідомили в управлінні освіти та науки ОДА, - йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у Facebook.

Після смерті першокласниці у школі села П’ятидні Володимир-Волинського району прокуратура ставить під сумнів результати медоглядів, проведених в області.

Зі слів прес-секретаря прокуратури області Наталії Мурахевич, після цієї події медичні довідки, видані учням, доцільно перевірити і самих пацієнтів оглянути повторно.

Як телефоном розповіла очільниця обласного управління освіти Людмила Плахотна, на Волині – 132 тисячі учнів. Повторно оглянути усіх школярів, нині не реально.

Крім того, з її слів, повторна медична послуга буде платною.

Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.



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Теги: смерть, дитина, Волинь
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