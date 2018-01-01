У луцькій лікарні не вистачає медсестер. ВІДЕО
Сьогодні, 03:10
У Луцькій міській клінічній лікарні відсувається дефіцит медичних сестер.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У Луцькій міській клінічній лікарні не вистачає медсестер
Головний лікар закладу Лариса Духневич каже, що через низьку заробітну плату працівники звільняються, а на вакантні місця нові фахівці не йдуть.
Подробиці проблеми – у відео.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У Луцькій міській клінічній лікарні не вистачає медсестер
Головний лікар закладу Лариса Духневич каже, що через низьку заробітну плату працівники звільняються, а на вакантні місця нові фахівці не йдуть.
Подробиці проблеми – у відео.
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