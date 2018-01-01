У луцькій лікарні не вистачає медсестер. ВІДЕО





Про це повідомляє



У Луцькій міській клінічній лікарні не вистачає медсестер



Головний лікар закладу Лариса Духневич каже, що через низьку заробітну плату працівники звільняються, а на вакантні місця нові фахівці не йдуть.



Подробиці проблеми – у відео.





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