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У луцькій лікарні не вистачає медсестер. ВІДЕО

У луцькій лікарні не вистачає медсестер. ВІДЕО
У Луцькій міській клінічній лікарні відсувається дефіцит медичних сестер.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

У Луцькій міській клінічній лікарні не вистачає медсестер

Головний лікар закладу Лариса Духневич каже, що через низьку заробітну плату працівники звільняються, а на вакантні місця нові фахівці не йдуть.

Подробиці проблеми – у відео.


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Теги: лікарня, Луцьк
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