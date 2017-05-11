Твердження Луцької міськради суперечать закону, - Мінприроди





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Луцький ботанічний сад колись мав зв’язки із сотнями ботанічних садів світу. Тут росли едельвейси, женьшень, сакура та інші унікальні рослини. Нині все по-іншому. Ця територія почала захаращуватися та стала прихистком для асоціальних елементів. Рослини, які в сукупності зробили це місце ботанічним садом, практично вимерли.



Більше того, ситуація ускладнюється юридичною колізією. Ботсад свого часу віддали Луцькому педагогічному інституту, а нині Східноєвропейському національному університету, для проведення наукових дослідів. В 2013 році виш відмовився від цієї території. Одна з причин – реально менша площа ботсаду, ніж це рахується по документах. З 10 гектарів залишилося понад 7.



«В міру забудови ця земельна ділянка зменшилася. Я тільки не можу зрозуміти, якщо говорять, що Східноєвропейський, а тоді педагогічний університет, був розпорядником, то немає документів, що ми комусь віддавали цю ділянку. Ніякого дозволу ми на це не давали», – зазначила екс-директор Луцького ботанічного саду Оксана Соломонюк.



Водночас, як зазначають в Управлінні екології та природних ресурсів Волинської екології Волинської ОДА, по документах охоронні зобов’язання щодо території Луцького ботанічного саду, чи краще сказати, того, що від нього залишилося, досі за Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки.



«На даний момент у нас є охоронні зобов’язання виписані на Східноєвропейський, але вони до нас звернулися з переоформленням на того, хто є власником території. І коли ми звернулися до Луцької міської ради, щоб вони надали нам установу, на яку переоформити охоронні зобов’язання… Чи на їх чи на кого… Ми отримали відповідь, що це територія рекреаційна і її під охорону не будуть брати. Тому, на даний момент охоронні зобов’язання не переформлені, бо немає організації, яка б доглядала за цією територією», – розповіла спеціалістка Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Катерина Філюта.



Представники Управління екології та представники Луцької міської ради схиляються до думки, що задля збереження цієї землі та тих унікальних рослин, які ще залишилися, варто надати Луцькому ботанічному саду категорію парку-пам’ятки.



«Ця територія є захаращеною. Що роблять із захаращеною територією? Її реконструюють. Для цього потрібно зробити проект реконструкції. Наскільки знаю, кошти на це вже виділені. В подальшому будемо шукати кошти, щоб цей проект втілити в життя», – заявила під час публічних консультацій радник Луцького міського голови Мар’яна Сорочук.



У Міністерства екології та природних ресурсів України своя позиція щодо цієї ситуації. У відповідь на лист Управління екології, в Мінприроди зазначили:



«Твердження Луцької міської ради про «колишність» Ботсаду суперечить вимогам чинного законодавства… Луцький ботанічний сад загальнодержавного значення на цей час юридично існує і потребує вжиття заходів задля його збереження та становлення», - йдеться у документі за підписом заступника міністра В.Полуйка.



Як пояснює Катерина Філюта, цей лист Мінприроди все ж не суперечить ідеї надання цій території категорії парку-пам’ятки: «Вони говорять про те, що Луцький ботанічний сад зараз облікується як об’єкт ПЗФ площею 10 гектарів, і ніхто ніяких змін не проводив. Після того, як буде переоформлено охоронні зобов’язання на Луцьку міську раду чи інші установи, можна подавати клопотання до Мінприроди на зміну меж та зміну категорії».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві екології та природних ресурсів заявили, що твердження Луцької міськради про «колишність» ботанічного саду суперечать законодавству.Про це повідомляє Громадське. Волинь Луцький ботанічний сад колись мав зв’язки із сотнями ботанічних садів світу. Тут росли едельвейси, женьшень, сакура та інші унікальні рослини. Нині все по-іншому. Ця територія почала захаращуватися та стала прихистком для асоціальних елементів. Рослини, які в сукупності зробили це місце ботанічним садом, практично вимерли.Більше того, ситуація ускладнюється юридичною колізією. Ботсад свого часу віддали Луцькому педагогічному інституту, а нині Східноєвропейському національному університету, для проведення наукових дослідів. В 2013 році виш відмовився від цієї території. Одна з причин – реально менша площа ботсаду, ніж це рахується по документах. З 10 гектарів залишилося понад 7.«В міру забудови ця земельна ділянка зменшилася. Я тільки не можу зрозуміти, якщо говорять, що Східноєвропейський, а тоді педагогічний університет, був розпорядником, то немає документів, що ми комусь віддавали цю ділянку. Ніякого дозволу ми на це не давали», – зазначила екс-директор Луцького ботанічного садуВодночас, як зазначають в Управлінні екології та природних ресурсів Волинської екології Волинської ОДА, по документах охоронні зобов’язання щодо території Луцького ботанічного саду, чи краще сказати, того, що від нього залишилося, досі за Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки.«На даний момент у нас є охоронні зобов’язання виписані на Східноєвропейський, але вони до нас звернулися з переоформленням на того, хто є власником території. І коли ми звернулися до Луцької міської ради, щоб вони надали нам установу, на яку переоформити охоронні зобов’язання… Чи на їх чи на кого… Ми отримали відповідь, що це територія рекреаційна і її під охорону не будуть брати. Тому, на даний момент охоронні зобов’язання не переформлені, бо немає організації, яка б доглядала за цією територією», – розповіла спеціалістка Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДАПредставники Управління екології та представники Луцької міської ради схиляються до думки, що задля збереження цієї землі та тих унікальних рослин, які ще залишилися, варто«Ця територія є захаращеною. Що роблять із захаращеною територією? Її реконструюють. Для цього потрібно зробити проект реконструкції. Наскільки знаю, кошти на це вже виділені. В подальшому будемо шукати кошти, щоб цей проект втілити в життя», – заявила під час публічних консультацій радник Луцького міського головиУ Міністерства екології та природних ресурсів України своя позиція щодо цієї ситуації. У відповідь на лист Управління екології, в Мінприроди зазначили:«Твердження Луцької міської ради про «колишність» Ботсаду суперечить вимогам чинного законодавства… Луцький ботанічний сад загальнодержавного значення на цей час юридично існує і потребує вжиття заходів задля його збереження та становлення», - йдеться у документі за підписом заступника міністраЯк пояснює Катерина Філюта, цей лист Мінприроди все ж не суперечить ідеї надання цій території категорії парку-пам’ятки: «Вони говорять про те, що Луцький ботанічний сад зараз облікується як об’єкт ПЗФ площею 10 гектарів, і ніхто ніяких змін не проводив. Після того, як буде переоформлено охоронні зобов’язання на Луцьку міську раду чи інші установи, можна подавати клопотання до Мінприроди на зміну меж та зміну категорії».

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