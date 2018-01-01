Стало відомо, хто очолить підготовчу роботу штабу Анатолія Гриценка на Волині*

призначено відповідальною особою з проведення підготовчої роботи з формування і кадрового наповнення виборчих штабів для участі у виборах Президента у 2019 році.Таке розпорядження підписав сьогодні голова Центрального виконавчого комітету політичної партії «Громадянська позиція»Сергій Чуріков буде відповідати за організацію виборчої кампанії, формувати та організовувати роботу окружного виборчого штабу на громадських засадах на період до початку виборчої кампанії.Сергій Чуріков вже три роки є головою обласного осередку політичної партії «Громадянська позиція». Він відомий в області громадський діяч. Був активним учасником Революції Гідності. Є членом організації «Самооборона Волині».У 2014 році долучився до участі у двох автопробігах Європою «Допоможи Україні – врятуй Європу», спрямованих на допомогу українській армії. Зараз бере участь у проекті «Нові лідери».Нагадаємо, що вибори Президента України мають відбутися у березні 2019 року. За останніми соціологічними данимиє одним з лідерів президентських перегонів і займає другу позицію в рейтингу кандидатів.